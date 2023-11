Arcane: Season 2 des Netflix-Hits hat einen Termin und Fans jubeln

Netflix hat nun offiziell verkündet, wann es mit Arcane weitergeht.

Dass Arcane weitergeht, ist keine große Überraschung. Die im League-of-Legends-Universum angesiedelte Netflix-Serie hat mit Staffel 1 sowohl LoL-Fans als auch Kritiker überzeugt und daher war es nur eine Frage der Zeit, bis eine Fortsetzung angekündigt wird.

Nun wissen wir, wann Staffel 2 von Arcane anläuft. Die schlechte Nachricht: Leider müsst ihr noch mehr als nur ein paar Mal schlafen. Erst im November 2024 soll es soweit sein. Das wären dann immerhin stolze drei Jahre zwischen Season 1 und 2, aber gut Ding will ja bekanntlich Weile haben.

Was ist schon zu Arcane - Staffel 2 bekannt?

Sehr viele bestätigte Infos zu Season 2 gibt es nicht. Ein erster Teaser-Trailer ist schon vor zwei Jahren erschienen, kurz nach dem Start der ersten Staffel. Darin war zu sehen, dass in der Fortsetzung wohl weitere namhafte League-of-Legends-Champions einen Auftritt haben werden und der Staat Noxus eine wichtige Rolle spielen könnte.

Ebenfalls bestätigt ist, dass die Synchronsprecher aus Staffel 1 weiterhin an Bord sind. Das dürfte vor allem für Freunde der englischen Originalfassung eine gute Nachricht sein. Auf Hailee Steinfeld als Vi, Ella Purnell als Jinx, Katie Leung als Caitlyn und weitere bekannte Stimmen müssen Fans also nicht verzichten.

10:33 Netflix-Hit Arcane - Mit 9 Regeln zur BESTEN Spiele-Verfilmung - Mit 9 Regeln zur BESTEN Spiele-Verfilmung

Stichwort Fans: Die zeigen sich über die Bekanntgabe des Release-Termins für Staffel 2 erfreut und enttäuscht zugleich. Auf Reddit etwa wird der lange Zeitraum zwischen Staffel 1 und 2 als gutes Zeichen für eine hohe Qualität der neuen Folgen gesehen, viele jubeln auch schlichtweg angesichts der frohen Kunde.

Andererseits realisieren manche auch erst danach, dass da wirklich November 2024 und nicht 2023 steht. Oder um es mit den philosophischen Worten von Reddit-User Kraddri auszudrücken:

Ich habe buchstäblich gedacht: Scheiße, der falsche November. Ich weiß aber, dass man nichts überstürzen sollte. Unterdrücke den Drang.

Was haltet ihr von Arcane? Hat euch Staffel 1 der Netflix-Serie damals auch so sehr gefallen wie vielen LoL-Fans oder konntet ihr damit nichts anfangen? Wenn ja, könnt ihr sagen, was euch daran gestört hat? Welche Hoffnungen und Wünsche habt ihr für Staffel 2? Lasst uns an euren Gedanken teilhaben, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!