Arcane: Wer oder was ist die Schwarze Rose? Wir erklären den Geheimorden und seine Ziele

Die Schwarze Rose hat es auf Mel abgesehen - aber warum? Bildquelle: Netflix

Was für ein Einstieg in die zweite Staffel von Arcane! Schon in den ersten drei Folgen passiert verdammt viel – und im Hintergrund scheint eine bisher unbekannte Fraktion ihre Finger im Machtspiel zwischen Noxus, Piltover und Zhaun zu haben. Wir erklären euch, was über die Schwarze Rose bekannt ist und welche Fan-Theorien sich gerade entspinnen.

Ab hier gilt natürlich Spoilerwarnung für die ersten drei Folgen von Arcane Season 2!

Die Schwarze Rose erklärt

Um mehr über den Orden zu erfahren, werfen wir einen Blick in die Lore von League of Legends, das ja im gleichen Universum wie die Netflix-Serie spielt – wenn auch mit teils unterschiedlichen Zeitlinien und Details. Es kann also durchaus ein paar Unterschiede zu dem geben, was sich in den restlichen Episoden vielleicht noch herausstellt.

Die Schwarze Rose ist ein Zusammenschluss von Aristokraten aus Noxus, dem Imperium, aus dem Generalin Ambessa und ihre Tochter Mel stammen. Dort gilt das Recht des Stärkeren, was auf der einen Seite natürlich Brutalität und Intrigen bedeutet, auf der anderen aber auch, dass man durch Machtspielchen sehr viel Einfluss gewinnen kann.

Schon seit Jahrhunderten agiert die Schwarze Rose (beziehungsweise ihre Vorläufer) aus den Schatten heraus. Ihr Oberhaupt ist die mysteriöse Zauberin LeBlanc, ein Champion, den viele von euch schon aus LoL kennen dürften.

Weitere bekannte Mitglieder im MOBA sind Vladimir, Elise und Cassiopeia – allesamt magisch begabt und vollkommen skrupellos. Auch die Metallmagierin Rell war Schülerin der Schwarzen Rose, ist allerdings entkommen und hat dabei zahlreiche Mitglieder getötet.

Eins der wichtigsten Ziele des Ordens ist es, den verfluchten Kriegsherrn Mordekaiser zu vernichten. Allerdings haben sie viele andere, undurchsichtige Pläne, um Noxus nach ihrem Gefallen zu leiten. Einer davon hat wohl etwas mit Ambessa und ihrer Tochter Mel zu tun, die in Folge 3 von der Schwarzen Rose entführt wird, nachdem ein Anschlag auf ihre Mutter gescheitert ist.

Erklärter Feind der Schwarzen Rose ist der Herrscher von Noxus, Swain. Der Orden und er stehen im Wettstreit und versuchen jeweils, die andere Partei auszulöschen. Noch hat niemand die Oberhand gewonnen. Ist Mel vielleicht ein Zünglein an der Waage?

Was Fans für Arcane vermuten

Einige Fans hoffen nun darauf, dass im Lauf der restlichen Staffel 2 mindestens einer der Champions auftaucht, der mit der Schwarzen Rose verbunden ist. Spannendste Kandidatin dafür wäre wohl LeBlanc selbst, die sich dank Illusionsmagie spielend leicht tarnen könnte.

Nur: Was genau sind ihre Ziele? Was will sie ausgerechnet mit Mel? Geht es ihnen darum, Ambessa aus dem Spiel zu nehmen, oder steckt noch mehr dahinter?

Der Kriegsherr wurde in Staffel 1 zumindest mal kurz erwähnt, als Feind von Ambessa und der Familie Medarda. Es wäre gut möglich, dass er selbst in Erscheinung tritt – oder dass es in einer Nachfolge-Serie zu Arcane nach Noxus geht. Riot will ja weitere Projekte dieser Art angehen, auch wenn bei Arcane definitiv nach zwei Staffeln Schluss ist.

Schreibt uns gern eure eigene Theorie zur Schwarzen Rose in die Kommentare! Glaubt ihr, LeBlanc verbirgt sich hinter einem der Charaktere von Arcane? Was ist der Grund, dass sie ausgerechnet Mel entführt haben? Endgültig werden wir es wohl am 16. oder 23. November erfahren, wenn jeweils drei weitere Folgen erscheinen.