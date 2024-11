Arcane: Fans beschäftigt in Staffel 2 gerade vor allem ein Thema

Bei Cait und Vi klang schon in Staffel 1 durch, dass da mehr als Freundschaft entstehen könnte. Bildquelle: Netflix

Arcane hat viele Fans in den ersten drei Folgen von Staffel 2 sehr glücklich gemacht. Nur um ihre Herzen sofort wieder durch die Mangel zu drehen! Jetzt brennen viele auf die nächsten Episoden und hoffen auf gleich zwei große Versöhnungen.

Ab hier gibt’s Spoiler für die erste Staffel und die Folgen 1 bis 3 von Staffel 2. Ihr seid gewarnt!

Die Rede ist natürlich von den beiden beliebtesten Duos der Serie: Caitlyn und Vi sowie Jayce und Viktor. Gern von Fans auch abgekürzt mit ihren »Shipping-Namen« Caitvi und Jayvik.

Was ist Shipping? Das Wort kommt von »Relationship« und bedeutet, dass Fans auf eine romantische Beziehung zwischen zwei (oder mehr) Charakteren hoffen. Dieser Wunsch wird oft in Bildern, Fanficitions oder Videoclips ausgedrückt.

Arcane-Fans lieben Liebe

In Staffel 1 glaubten viele Fans, romantisches Interesse zwischen der Unterstadt-Kämpferin Vi und der Oberstadt-Schützin Caitlyn zu erkennen. Beide kamen sich ein paar Mal näher, aber so richtig bestätigt wurde nichts. Bis zu Staffel 2! Jetzt wissen wir eindeutig, dass es zwischen den beiden gefunkt hat, sie küssen sich sogar – ein Moment, den viele Fans herbeigesehnt haben und der entsprechend zelebriert wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Allerdings hält die Freude nicht lang, denn schon kurz darauf geht das liebevolle Verhältnis der beiden in die Brüche. Caitlyn treibt ihren Rachefeldzug gegen Zhaun voran, während Vi irgendwann die Reißleine zieht. Die Fan-Reaktionen sind eindeutig:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Das Zweite unter Fans besonders beliebte »Ship« der Serie besteht aus den beiden Hextech-Erfindern Jayce und Viktor. Einige Fans wittern auch hier seit Season 1 romantische Anklänge, allerdings gibt’s (bisher) keine offizielle Bestätigung und mögliche Hinweise sind viel subtiler als bei Caitlyn und Vi.

Nicht zu vergessen außerdem, dass Jayce eine Beziehung mit Mel Medarda führt! Das hält die Fans aber nicht davon ab, JayVik mit zahlreichen Theorien am Leben zu halten. Zum Beispiel hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Auch die Wege dieser beiden trennen sich in den ersten drei Folgen, kurz nachdem sie eine emotionale Szene miteinander geteilt haben. Beim Abschied sagt Viktor, dass es »Zuneigung« war, die sie bisher zusammengehalten hat – und vor allem dieser Satz wird von einigen Fans auf alle möglichen Arten interpretiert.

Viele vertreiben sich nun die Wartezeit auf die nächsten Episoden mit Memes:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Der nächste Schwung neuer Folgen erscheint am Samstag, 16. November 2024 (Episode 4, 5 und 6). Auch das Ende ist schon in Sicht, die letzten drei Episoden kommen am Samstag, 23. November 2024 raus. Danach ist es definitiv vorbei mit Arcane, doch Riot hat angekündigt, dass man in Zukunft plane, weitere TV-Projekte anzugehen. Wann und was genau ist bisher nicht bekannt.

Alle vier Charaktere sind spielbare Champions in League of Legends. Allerdings hatten sie im MOBA vorher ein anderes Verhältnis zueinander als jetzt in der Serie (auch wenn die Theorien um Caitlyn und Vi schon viele Jahre lang kursierten). Arcane gilt allerdings inzwischen ausdrücklich als offizieller Kanon - wenn auch die Zeitlinie etwas verschoben ist, zum Beispiel was die Entwicklung von Hextech angeht.