Arcane: Das neue Lebenszeichen zu Staffel 2 heizt an, was unsere Expertin seit Jahren vermutet

Gerade mal 45 Sekunden lang ist der erste Teaser-Trailer zu Arcane Staffel 2. Doch darin steckt schon ein ziemlich wichtiger Hinweis zur Story – und die Bestätigung einer beliebten Fan-Theorie, die auch unsere Expertin Elena in ihren Voraussagungen aufgegriffen hat.

Ab hier gilt natürlich eine Spoiler-Warnung für einen möglichen Handlungsstrang in Season 2. Ihr seid gewarnt!

Theorie: Ein neuer Charakter ist ein alter Bekannter

Im Teaser-Trailer ist am Ende der LoL-Champion Warwick zu erkennen, ein Werwolf aus Zhaun. Und dabei soll es sich in Wahrheit um Vis und Powders Ziehvater Vander handeln, der bei einer Explosion in Staffel 1 getötet (oder schwer verwundet) wurde.

Durch die grausamen Experimente des Alchemisten Singed wird aus Vander offenbar die wilde Bestie, die einigen von euch schon in der Kluft der Beschwörer begegnet sein dürfte. Dass sein Serum nicht nur ungeheure Kräfte verleiht, sondern auch die Körper der Anwender verändert und ihren Verstand benebelt, war ja schon in der ersten Staffel zu sehen.

Was spricht noch für die Theorie? Auch im Spiel League of Legends stecken klare Hinweise auf die Vander-Warwick-Theorie. Zum Beispiel in Dialogzeilen, die abgespielt werden, wenn Warwick auf Vi trifft:

»Zhaun hätte dich gebraucht!« (Dürfte sich darauf beziehen, dass Vi zum Stadtteil Piltover übergelaufen ist).

»Wer hat dir beigebracht, zuzuschlagen?« (Vander hat Vi das Kämpfen beigebracht).

»Die Furcht in deinen Augen, ich habe sie schon mal gesehen« (Könnte sich ebenfalls auf Ereignisse in Staffel 1 beziehen).

Warwick ist unberechenbar, brutal und gefährlich - aber es steckt noch mehr hinter der grollenden Fassade.

Was wissen wir sonst über Warwick? Die offizielle Lore verrät schon sehr viel über ihn. Etwa, dass er aus Zhaun kommt, dort alle Straßen kennt und beim Geruch von Blut durchdreht. Außerdem hasst er Yordles (die Spezies von Heimerdinger) und jagt bevorzugt Verbrecher auf den Straßen der Unterstadt.

Er ist extrem schnell und stark, dazu regeneriert er sich so schnell, dass er auch scheinbar tödliche Wunden verschmerzen kann.

Es dürfte in Staffel 2 also zu sehr spannenden Konflikten zwischen ihm, seinen ehemaligen Ziehkindern, Singed, den Chem-Baronen und der Oberstadt Piltover kommen. Wenn ihr noch tiefer in die Arcane-Lore einsteigen wollt, hier entlang:

Glaubt ihr, dass die Fan-Theorie wahr ist? Oder locken uns die Serienmacher absichtlich in eine Falle, um uns dann mit einem überraschenden Twist den Teppich unter den Füßen wegzuziehen? Schreibt uns gern in die Kommentare, welche Champion-Auftritte ihr in der kommenden Season 2 noch erwartet, die im November 2024 bei Netflix starten soll.