Nach den rund 800 Entlassungen bei Activision Blizzard wurde nun von ArenaNet gegenüber gamesindustry bestätigt, dass es bei ihnen ebenfalls zu Entlassungen kommen wird. Wie viele Mitarbeiter ihren Job verlieren, ist bisher nicht bekannt. Zudem sind die Betroffenen noch nicht informiert.

Zuerst hatte darüber Kotaku berichtet, denen eine E-Mail von NCSOFT West CEO Songyee Yoon vorlag. In dieser kündigte Yoon Umstrukturierungen bei NCSOFT und ArenaNet an. Diese seien aufgrund des Rückgangs der Einnahmen und Verzögerungen bei der Entwicklung neuer Inhalte für PC und Mobile, sowie gleichzeitig steigender Kosten des operativen Geschäfts im Westen, nötig. Nur mit den Umstrukturierungen seien NCSOFT und ArenaNet zukunftsfähig.

Publishing wird zusammengelegt: Bei der Umstrukturierung wird nun das Publishing von NCSOFT und ArenaNet zusammengelegt. Diese wurden erst vor einigen Jahren aufgeteilt, sodass ArenaNet selbst für sein Publishing zuständig war. Somit wird NCSOFT in Zukunft wieder mehr Einfluss auf die Entwicklungen bei ArenaNet ausüben.

Unangekündigte Projekte werden gestrichen: Bei ArenaNet wurde zuletzt an zwei großen unangekündigten Projekten gearbeitet, wie die ehemalige Mitarbeiterin Jessica Price berichtet. Dafür wurden nach und nach Mitarbeiter von Guild Wars 2 abgezogen. Dies führte laut Price dazu, dass es für Episode 5 der Lebendigen Welt Staffel 4 nur eine Zwischensequenz geben durfte.

It was bad enough that at one point we were told we could only have one cinematic for Ep5 (All or Nothing), which, given that it was the climax of the season and had more heavy emotional beats than anything else we'd done (at least while I was there), was devastating.