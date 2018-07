Auf der Comic Con in San Diego wurden am Wochenende die vielen DC-Serien im einzelnen mit ihren neuen Staffeln vorgestellt. Einzig zu Gotham gab es in diesem Jahr nichts zu sehen, da die Serie erst nächstes Jahr mit der finalen Staffel weitergeht. Ähnlich sieht es bei Lucifer aus, da die Serie mit der 4. Staffel zu Netflix wechselt. Dafür dürfen sich Fans auch in diesem Jahr wieder auf ein Crossover der Serien aus dem Arrowverse freuen - mit einer kleinen Überraschung.

Wir zeigen euch hier alle neuen Trailer zu den DC-Serien Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow und Black Lightning.

Black Lightning

Die neue DC-Serie Black Lightning mit Cress Williams (Hart of Dixie) als neuen Superhelden geht im Herbst mit der 2. Staffel auf dem US-Sender The CW weiter. Als High School Lehrer sorgt er nachts auf den Straßen für Ordnung und legt sich mit den Gangstern seines Viertels an.

Black Lightning - Staffel 2: Ab 9. Oktober 2018 auf dem US-Sender The CW

The Flash

Der blitzschnelle Superheld Barry Allen als Flash darf im Herbst mit seiner 5. Staffel nicht fehlen. Darin treffen Barry und Iris auf ihre gemeinsame Tochter Nora West-Allen (Jessica Parker Kennedy) aus der Zukunft, die in einer neuen Zeitlinie feststeckt. Ebenfalls neu dabei ist Chris Klein (American Pie) als neuer Gegenspieler Cicada. Außerdem soll es weitere Inkarnation von Harrison Wells geben.

The Flash - Staffel 5: Ab 9. Oktober 2018 auf dem US-Sender The CW

Supergirl

Auch Supergirl meldet sich im Herbst mit der 4. Staffel zurück. Der Trailer wirft einen recht düsteren Blick auf die neuen Folgen. Zu den Neuzugängen gehört auch David Ajala (Jupiter Ascending) als Manchester Black.

Supergirl - Staffel 4: Ab 14. Oktober auf dem US-Sender The CW.

Arrow

Der Superheld mit Pfeil und Bogen wird in der neuen sechsten Staffel zurückkehren. Neben Stephen Amell als Oliver Queen aka Arrow gibt es auch ein Wiedersehen mit David Nykl als Anatoly Knyazev. Außerdem kündigen sich neue Gegenspieler an: Longbow Hunters mit Red Dart (Holly Elissa), Silencer (Miranda Edwards) und Kodiak (Michael Jonsson).

Arrow - Staffel 7: Ab 15. Oktober 2018 auf dem US-Sender The CW.

Legends of Tomorrow

Die Legends of Tomorrow bekommen es in der 4. Staffel mit weiteren magischen Kreaturen und Dämonen zu tun. Dafür bekommen sie vom neuen Team-Mitglied John Constantin (Matt Ryan) tatkräftige Unterstützung.

Legends of Tomorrow - Staffel 4: Ab 22. Oktober 2018 auf dem US-Sender The CW.

Crossover-Folge mit Batwoman

Auch in diesem Jahr gibt es eine Crossover-Folge mit den Superhelden Arrow, Supergirl, Flash & Co. Diesmal schließt sich ihnen eine neue Superheldin an: Batwoman. Nach einer geeigneten Schauspielerin wird zwar noch gesucht, doch schon jetzt steht fest: Nächstes Jahr bekommen wir mit einer geplanten neuen DC-Serie mehr von der Superheldin zu sehen, denn der US-Sender plant mit einer Batwoman-Serie.

Krypton

Die neue Serie aus dem Superman-Universum wird mit der 2. Staffel auf dem US-Sender Syfy fortgesetzt. Einen ersten Trailer gibt es noch nicht, da derzeit noch an den Drehbüchern gearbeitet wird. Doch die Macher kündigen schon jetzt einen neuen Gegenspieler an: Den brutalen Zeitgenossen Lobo vom Planeten Czarnia. Wer den Kopfgeldjäger darstellen wird, ist noch nicht bekannt. Jedoch soll die Serie einen Übergang zum geplanten Lobo-Kinofilm schaffen. In den neuen Folgen gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Braniac (Blake Ritson) und Doomsday aus der ersten Staffel.