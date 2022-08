Assassin's Creed 2023: Was sagt ihr zum geleakten Setting und Gameplay?

Am 28. August 2022 schlug erstmals ein großer Leak zum kommenden Assassin's Creed auf. Der französische YouTuber j0nathan verrät in seinem Video zahlreiche angebliche Infos zum kommenden Ableger unserer liebster Assassinen-Reihe.

Wie glaubhaft sind die Leaks? Zwar handelt es sich bei den Informationen nicht um offiziell bestätigte Aussagen der Entwickler, der Leak gilt aber trotzdem als relativ glaubwürdig. Einerseits, weil j0nathan als zuverlässige Assassin's-Creed-Quelle gilt und bereits in der Vergangenheit richtig lag, andererseits bestätigten bereits andere Branchen-Insider wie Jason Schreier die Glaubwürdigkeit der Infos.

Wie Leaks entstehen und ob sie Unternehmen schaden haben wir 2020 bereits in einem Video aufgearbeitet, dass ihr euch bei Interesse direkt hier anschauen könnt:

Zusammengefasst besagen die Leaks, dass Assassin's Creed wieder mehr zu seinen Wurzeln zurück möchte. Konkret bedeutet das eine Rückbesinnung auf heimliches Vorgehen, versteckte Gegnerausschaltung und die Rückkehr der Adlersicht, mit der ihr Gegner und Ziele durch Wände sehen könnt.

Im Gegenzug könnten dafür Rollenspielelemente zurückgefahren werden. So soll es in Assassin's Creed 2023 keine Dialogoptionen oder ein Levelsystem geben. Auch die Wahl des Geschlechts ist angeblich nicht mehr optional, sodass ihr automatisch den jungen Basim spielt, den ihr vielleicht noch aus Assassin's Creed Valhalla kennt. Als Setting soll Bagdad zwischen 860 und 870 dienen.

Was die Leaks im Detail verraten und wann ihr womöglich mit einem Release rechnen könnt, haben wir euch in einem eigenen Artikel aufbereitet:

Was haltet ihr von den angeblichen Änderungen?

Eure Meinung ist gefragt: Wenn ihr jetzt schon in den oben verlinkten Artikel gelunzt habt, sind euch vielleicht auch die vielen Kommentare aufgefallen, die sich bereits über das Für- und Wider der geleakten Änderungen unterhalten. Vor allem die schrumpfenden Rollenspielelemente sorgen für viel Diskussion - und genau das wollen wir mit einer Umfrage aufgreifen.

Anschließend an die Frage: Wie sieht euer perfektes Assassin's Creed aus? Mit welchem Setting und welchen Gameplay-Elementen hattet ihr am meisten Spaß und gibt es vielleicht neue Ideen, die der Serie eurer Meinung nach gut tun würden? Schreibt es uns in die Kommentare!

Vielleicht überschneiden sich eure Wünsche ja sogar mit unseren. Die Wunschsettings der Redaktion haben wir bereits von einiger Zeit zusammengetragen.