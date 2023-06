Assassin's Creed Jade: Mobile-Spiel im antiken China lädt bald zum Testen ein

Bald könnt ihr ein "richtiges" Assassin's Creed auf dem Smartphone ausprobieren.

Bei Ubisofts großem Showcase gab es jede Menge Neuigkeiten zu verschiedenen Assassinen-Spielen. Auch das bereits vor einigen Monaten angekündigte Codename Jade hatte einen Auftritt. Das ausschließlich für Mobile-Geräte entwickelte Spiel macht große Fortschritte - und lädt euch bald ein, selbst das antike China zu erkunden.

Registrierung für Beta-Test im Sommer

Nach einem inzwischen abgeschlossenen technischen Alpha-Test können interessierte Spielerinnen und Spieler bald einen frühen Beta-Build von Codename Jade ausprobieren. Direkt zum Showcase am 12. Juni startet nun auch die Registrierung für die Beta, die später im Sommer beginnen soll. Allerdings wird hier nur eine kleine Zahl an Fans eingeladen, garantierten Zugang bekommt ihr also nicht.

Ein Releasedatum für Codename Jade gibt es bisher noch nicht, beim Showcase wird lediglich darauf verwiesen, dass man noch mitten in der Entwicklung stecke. Vermutlich müssen wir uns bis 2024 gedulden, bis das Spiel seine Veröffentlichung feiert.

Was zeichnet Codename Jade aus?

Neben der Ankündigung der Beta gab es aber auch noch eine Handvoll interessanter Infos zu Codename Jade. Alles, was ihr über das Spiel wissen solltet, fassen wir euch kurz zusammen:

Ein richtiges Assassin's Creed: Im Gegensatz zu vorherigen Mobile-Titeln soll Jade ein vollwertiges Spiel der Reihe sein. Ihr erkundet eine Open World, durch die euch mit dem für die Reihe üblichen Parkour frei bewegen dürft. Mit dabei sind natürlich auch heimliche Attentate und offene Kämpfe.

Im Gegensatz zu vorherigen Mobile-Titeln soll Jade ein vollwertiges Spiel der Reihe sein. Ihr erkundet eine Open World, durch die euch mit dem für die Reihe üblichen Parkour frei bewegen dürft. Mit dabei sind natürlich auch heimliche Attentate und offene Kämpfe. Schicke Grafik: Gameplay gab es zwar bisher noch nicht zu sehen, aber die Entwickler versichern, dass die Grafikqualität auf Konsolen-Niveau sein soll. Entwickelt wird Jade in der Unreal Engine.

Gameplay gab es zwar bisher noch nicht zu sehen, aber die Entwickler versichern, dass die Grafikqualität auf Konsolen-Niveau sein soll. Entwickelt wird Jade in der Unreal Engine. Das antike China entdecken: Jade spielt im China des 3. Jahrhunderts vor Christus. Wir erkunden nicht nur die damalige Hauptstadt des chinesischen Kaiserreiches, sondern auch viele andere Regionen. Unter anderem geht es zur großen Mauer.

Jade spielt im China des 3. Jahrhunderts vor Christus. Wir erkunden nicht nur die damalige Hauptstadt des chinesischen Kaiserreiches, sondern auch viele andere Regionen. Unter anderem geht es zur großen Mauer. Um was geht es? Zur Story sind bisher nur einige Infoschnipsel bekannt: Wir spielen einen jungen Schüler, der von einem Meister oder einer Meisterin unterrichtet wird, der Fans der Reihe schon bekannt ist.

Was haltet ihr bisher von Assassin's Creed: Codename Jade? Ist euer Interesse in dem Moment erloschen, als euch klar wurde, dass es ein Mobile-Spiel ist? Oder würdet ihr auch gerne mal ein Assassin's Creed auf dem Handy ausprobieren? Werdet ihr euch für die anstehende Beta-Phase registrieren? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!