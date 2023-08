Ihr könnt Assassin's Creed Jade »von Anfang bis Ende durchspielen, ohne Geld zu zahlen«, sagt Ubisoft

Ein dünner Geldbeutel soll euch nicht aufhalten, Assassin's Creed Jade zu spielen.

Bei Handy-Spielen wird man schnell skeptisch, spätestens Diablo Immortal hat uns das gelehrt. Wie viel Geld wird man für Assassin’s Creed Jade im Spielverlauf blechen müssen, um voranzukommen? Offensichtlich gar nichts, wie der Executive Producer Andrei Chan nun verrät.

In einem Blog-Beitrag des Publishers Level Infinite wird dieser zitiert, dass das chinesische Assassin’s Creed von Anfang bis Ende spielbar sein wird, ohne dass man Geld ausgeben muss. Das bedeutet jedoch natürlich nicht, dass ihr nicht trotzdem euer Erspartes dafür ausgeben könnt. Ob sich die Monetarisierung nur auf kosmetische Inhalte beschränkt, geht aus dem Beitrag jedoch nicht hervor.

Kassandra in Jade

Was stattdessen bestätigt wird, ist das Auftreten von Odyssey-Hauptfigur Kassandra. Ihr Erscheinen wurde zwar bereits geleakt, jetzt ist es aber auch offiziell. Dabei bleibt sie womöglich auch nicht die einzige bekannte Figur, immerhin wird von ikonischen Franchise-Gesichtern wie Kassandra gesprochen, also im Plural.

Nach dem Release im Jahr 2024 soll es noch lange nicht vorbei mit Jade sein. Offensichtlich sollen weitere Regionen und Features nachgereicht werden - spezifisch wird es aber im Artikel nicht.

