Das neue Assassin's Creed wird ein vernachlässigtes Kernelement der Serie stark ausbauen, sagt ein Insider

Im kommenden Assassin's Creed könnt ihr wahrscheinlich wieder eine Siedlung aufbauen, allerdings in Japan.

Schon mit dem Ableger Mirage sollte Assassin's Creed zuletzt zu alten Stärken der Serie zurückkehren. Auch Codename Red, der nächste Hauptteil der Reihe, scheint ein früheres Kernelement wieder mehr in den Fokus rücken: Stealth!

Das berichtet zumindest der bekannte Insider Tom Henderson, der außerdem noch von vielen weiteren Details zum Spiel wissen will. Wir fassen hier seine wichtigsten Aussagen zum Gameplay von AC Red zusammen.

Mehr Schleichen und Bauen

Wie glaubhaft sind die Infos? Tom Henderson ist als zuverlässiger Insider bekannt, der fraglos über Quellen innerhalb von Entwicklerstudios verfügt. Obwohl seine Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekt sind, sind sie mit Vorsicht zu genießen: Schließlich können sich die Pläne von Ubisoft noch ändern, und etwa bestimmte Gameplay-Elemente während der Entwicklung wegfallen.

Was wird berichtet? Henderson will von einigen Gameplay-Details erfahren haben, und sogar Bildmaterial zum Spiel gesehen haben. Das Wichtigste in Kürze:

Schleichen: Heimliches Vorhehen soll wieder eine größere Rolle spielen, Henderson vergleicht es mit Splinter Cell. Wir können uns wie gewohnt in hohem Gras und Büschen verstecken, aber auch Fackeln löschen und uns sogar in Bauchlage fortbewegen.

Heimliches Vorhehen soll wieder eine größere Rolle spielen, Henderson vergleicht es mit Splinter Cell. Wir können uns wie gewohnt in hohem Gras und Büschen verstecken, aber auch Fackeln löschen und uns sogar in Bauchlage fortbewegen. Kämpfe: Das Kampfsystem soll dem von Valhalla ähneln, allerdings noch einmal deutlich brutaler werden. So wird wohl eine Menge Blut spritzen, und ihr könnt Gegner auch enthaupten.

Das Kampfsystem soll dem von Valhalla ähneln, allerdings noch einmal deutlich brutaler werden. So wird wohl eine Menge Blut spritzen, und ihr könnt Gegner auch enthaupten. Siedlungsbau: Schon in Valhalla konnten wir ein Dorf errichten, in Red soll dieses Feature aber noch erweitert werden. Wir dürfen eine Siedlung aufbauen und Gebäude wie eine Waffenkammer oder ein Dojo errichten. Außerdem können wir den gewünschten Platz für ein Bauwerk wählen, dessen Aussehen und Einrichtung anpassen, sowie Waffen und Rüstungen ausstellen.

Schon in Valhalla konnten wir ein Dorf errichten, in Red soll dieses Feature aber noch erweitert werden. Wir dürfen eine Siedlung aufbauen und Gebäude wie eine Waffenkammer oder ein Dojo errichten. Außerdem können wir den gewünschten Platz für ein Bauwerk wählen, dessen Aussehen und Einrichtung anpassen, sowie Waffen und Rüstungen ausstellen. Großes Engine-Upgrade: Mit Red soll es zwar keine ganz neue Engine geben, allerdings soll das nächste Assassin's Creed von einer neuen Version namens Anvil Pipeline profitieren. Die neuen Spiele der Serie bekommen damit etwa Globale Raytracing-Beleuchtung, neue Animationen, dynamisches Wetter und mehr.

Als Vorteil des großen Engine Upgrades nennt Henderson außerdem auch, dass nun alle zukünftigen Spiele mit der selben Version der Engine entwickelt werden.

Das dürfte sich auch als wichtige Voraussetzung für Assassin's Creed Infinity erweisen, das bald als Hub für allerlei Spiele der Reihe dienen soll. Mehr zu Infinity erfahrt ihr in unserer obigen News.