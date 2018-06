Assassin's Creed - Fan packt jedes Spiel samt Features in Tabelle

Die Spielereihe Assassin's Creed verfügt inzwischen über mehr Titel als Bayern München und dementsprechend verlieren selbst hartgesottene Fans manchmal den Überblick, welches Spiel nun genau welche Features beinhaltete.

Für all diejenigen, die sich eine Übersicht wünschen, eilt der Reddit-User Big_Diesel_Gaming zur Rettung. Er hat eine Tabelle mit einer übersichtlichen Gegenüberstellung aller Assassin's-Creed-Spiele samt ihrer Gameplay-Mechaniken erstellt.

Gameplay im Wandel der Zeit

Einige Features sind natürlich Dauerbrenner, die in keinem Serienteil fehlen dürfen. Dazu gehören die Erkundung der historischen Schauplätze, das Meucheln von Zielpersonen oder der Animus. Andere Elemente kamen und gingen, wie die Möglichkeit zu pfeifen, zu kriechen, auf Pferden zu reiten oder Schiffe zu navigieren.

In Assassin's Creed: Origins und im kommenden Assassin's Creed: Odyssey gibt es zudem kein Social Stealth mehr. Ihr könnt also nicht mehr in Menschenansammlungen untertauchen. Ein Feature, das bis einschließlich Assassin's Creed Syndicate in jedem Vertreter der Reihe anzutreffen war. Noch erstaunlicher: In Odyssey gibt es nicht mal die namensgebenden Assassinen.

Warum der neue Teil dennoch ein echtes Assassin's Creed ist und wie die Geschichte mit den anderen Spielen verknüpft wird, hat Ubisoft gerade erst noch einmal erklärt. Wenn ihr mehr zu Ubisoft selbst wissen wollt, dann legen wir euch unsere große Hintergrundstory zum Publisher im folgenden Video ans Herz. Dort blicken wir auf die Unternehmenshistorie zurück und warten mit so mancher interessanter Info auf. Zum Beispiel, wie man den Unternehmensnamen denn nun korrekt ausspricht.