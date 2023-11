Assassin's Creed: Plötzlich Werbung mitten im Spiel? Ubisoft gibt Entwarnung

1:06:08 Assassin's Creed wird nie wieder dasselbe sein - mit Frag Nart

Werbung in Spielen - bei diesen drei Worten rollen sich vielen Gaming-Fans die Fußnägel hoch. Stellt euch mal vor, ihr würdet im Dead Space Remake auf der USG Ishimura plötzlich ein Angebot für Erwachsenenwindeln eingeblendet bekommen, während ein Alien auf euch zurennt. Oder euch blinkt eine Anzeige für eine günstige Vollkasko-Versicherung entgegen, nachdem ihr in The Crew Motorfest die Leitplanke geküsst habt.

In Assassin's Creed Odyssey ist dieses Szenario für kurze Zeit wahr geworden. Aber keine Sorge: Ubisoft hat inzwischen bereits Entwarnung gegeben und beteuert, dass es sich hierbei bloß um einen technischen Fehler gehandelt habe.

Black-Friday-Deal beim Öffnen der Map

Was ist passiert? Der Reddit-User triddell24 hat wohl nicht schlecht gestaunt, als er beim Öffnen der Weltkarte in Odyssey ein Angebot im Rahmen des Black Friday statt des nächsten Questziels angezeigt bekam. Er hielt das Geschehen auf Video fest und postete es auf Reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Grob geschätzt 99,9 Prozent der Kommentare waren sauer, entsetzt oder ließen sofort eine Spitze in Richtung Ubisoft los. Es stellte sich heraus, dass sowohl die Xbox- als auch die PS5-Version betroffen waren. Die Zutaten für einen gewaltigen Shitstorm lagen vor dem Chefkoch, er musste sie nur noch in die kochende Suppe schmeißen.

Dann kam Ubisoft aber gerade noch rechtzeitig und schlug dem Koch den Schöpflöffel aus der Hand. Denn in einem Statement gegenüber The Verge gab Fabien Darrigues, Director of Global Communications beim französischen Publisher, zu Protkoll:

Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass einige Spieler gestern beim Spielen bestimmter Assassin's-Creed-Titel Pop-up-Werbung gesehen haben. Dies war das Ergebnis eines technischen Fehlers, den wir sofort behoben haben, als wir von dem Problem erfuhren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Schaden ist dennoch angerichtet. Natürlich glauben viele Fans im Internet dieser Begründung seitens Ubisoft kein bisschen. Auf X (ehemals Twitter) kursierten bereits kurz nach dem Aufkommen der Meldung erste Verschwörungstheorien, dass Ubisoft hier einen Testlauf gestartet habe, um die Reaktionen der Spielerschaft auf Ingame-Werbung zu evaluieren.

Was ist die Wahrheit? Das weiß außer Ubisoft niemand, aber ihr kennt den Spruch ja: Im Zweifel für den Angeklagten. Wie seht ihr das? Glaubt ihr der Erklärung, dass es sich um einen technischen Fehler gehandelt hat? Oder gehört ihr zu den Skeptikern, die hinter dieser Aktion doch mehr vermuten? Schreibt uns eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare!