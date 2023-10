Assassin's Creed Mirage: Wer nicht aufpasst, übersieht leicht eine wunderbare kleine Quest

Basim hilft in Assassin's Creed Mirage auch Katzen in Not.

Obwohl Assassin's Creed Mirage in vielerlei Hinsicht die beworbene Rückkehr zu den Wurzeln der Serie ist, steckt in dem einst als Erweiterung geplanten Spiel noch eine Menge Valhalla. Während das vom Vorgänger übernommene Parkoursystem nicht so recht in die engen Gassen Bagdads passen will, machen sich die ebenfalls wiederkehrenden Katzen umso besser. Und eine von ihnen hat sogar eine Mission für euch!

So findet ihr eine geheime Quest

Katzen und Assassinen passen einfach gut zusammen: Beide sind lautlose Jäger mit einem besonderen Sinn für Freiheit. Kein Wunder also, dass die Samtpfoten auch durch Bagdad streifen und sich wie in Assassin's Creed Valhalla auch hochheben lassen. Dass auch die Katzen Basim als Verbündeten sehen, zeigt sich allerdings auch auf andere Weise, nämlich mit einer geheimen, unmarkierten Quest.

Auf diese stoßt ihr wahrscheinlich im Verlauf der Aufgabe Wie der Vater, so der Sohn , bei der ihr für eine trauernde Witwe einige Blumen pflücken sollt. Während ihr unterwegs seid, hört ihr irgendwann ein lautes Miauen. Falls ihr selbst herausfinden wollt, was dann passiert, solltet ihr hier natürlich nicht weiterlesen. Schaut dann lieber unser Test-Video:

14:08 Dieses Assassin's Creed zu ignorieren, ist ein Fehler

Folgt ihr dem Geräusch, trefft ihr auf eine schwarze Katze, die wohl zurück nach Hause will. Allerdings ist ihr Weg blockiert: Denn ein wenig weiter warten ein paar gefährliche Schlangen, an denen sich das arme Tier nicht vorbei traut.

Erledigt ihr die Schlangen, könnt ihr die Katze zu einer nahegelegenen Farm eskortieren. Sie belohnt uns anschließend zwar weder mit Erfahrungspunkten noch mit Schätzen, aber wir können immerhin stolz darauf sein, das Tier gerettet zu haben.

Ihr wollt noch mehr Cat Content? Dann haben wir genau das richtige für euch! Wusstet ihr etwa, dass in Mirage auch eine Katze herumläuft, deren Fellzeichnung dem Logo von Assassin's Creed ähnelt? Und sie hat sogar ein reales Vorbild:

Freut ihr euch darüber, dass ihr auch in Assassin's Creed Mirage wieder Katzen hochheben dürft? Streichelt ihr grundsätzlich gerne Tiere in Spielen, oder sind euch solche kleinen Features eher egal? Und wie gefällt euch das neue Assassin's Creed bisher eigentlich, falls ihr schon angefangen habt zu spielen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!