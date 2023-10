Assassin's Creed Mirage: Die Test-Wertungen der Presse sind sich uneinig

Wie schneidet Basims Abenteuer in den internationalen Reviews ab?

Die schöne Nachricht zuerst: Kein internationaler Test erklärt Assassin's Creed Mirage zum Totalausfall. Manche zücken sogar die Höchstwertung – ist das Spin-Off also so gut geworden, wie viele Fans der alten Teile gehofft hatten? Nun ja, so ganz einig sind sich die Reviews da nicht.

Wir verschaffen euch einen Überblick zu den wichtigsten Wertungen bei Metacritic und erklären, was besonders oft gelobt und kritisiert wird. Unser eigener Test fällt ziemlich genau ins Mittelfeld der Wertungen. Das wunderschöne Bagdad und die Rückbesinnung auf eine klassische Assassinengeschichte haben uns gut gefallen. Allerdings nervt die hakelige Bedienung und die Hauptstory fällt enttäuschend kurz aus.

AC Mirage: Die internationalen Wertungen im Überblick

Auf Metacritic steht AC Mirage aktuell bei einer 77 auf der PlayStation 5 – auf dieser Plattform gibt es mit Abstand die meisten Reviews, nämlich 78 Stück. Auf dem PC landet AC Mirage ebenfalls bei einer 77, hier gibt’s aber bisher nur 18 Reviews.

55 der PS5-Reviews fallen positiv aus, 22 kommen zu einem gemischten Urteil (also einer Wertung von 70 oder niedriger), eins vergibt noch keine finale Wertung. Auf dem PC steht es 12 zu 4 bei 4 »Enthaltungen«. Also überwiegend gute Wertungen, aber keineswegs einhelliges Lob: Von einer 100 bis zur 50 ist alles vertreten.

Webseite Wertung GameStar 83 (-3 Abwertung wegen Bugs) GamePro 82 (-3 Abwertung wegen Bugs) GameGrin 100 The Loadout 90 Jeuxvideo.com 85 Gamereactor UK 80 VGC 80 Wccftech 80 IGN 80 Gameinformer 80 Gamer Escape 70 PCGames 70 Gamewatcher 60 TheGamer 60

Was loben die Presse-Reviews an AC Mirage?

Fast alle Tests sind sich einig: AC Mirage fühlt sich an wie ein klassisches, waschechtes Assassin’s Creed. Es besinnt sich viel stärker auf das Kern-Gameplay als der Vorgänger Valhalla und erzählt eine spannende (wenn auch nicht unbedingt revolutionär kreative) Geschichte über Basim, den neuen Hauptcharakter.

Der Fokus auf Schleichen und Parkour gefällt fast allen Reviewern, ebenso die lebendig wirkende Stadt Bagdad als Schauplatz.

1:44 Assassin's Creed Mirage: Im neuen Grafik-Trailer zeigt sich Bagdad von seiner besten Seite

Jaz Sagoo von CoGConnected vergibt eine 86 und schreibt in seinem Fazit:

Assassin's Creed Mirage ist eine Rückkehr zur alten Form. Während die RPG-Titel eine riesige Welt boten, haben die kleineren, engmaschigen Gebiete einfach was für sich (...) Der kleinere Umfang und der Fokus auf Stealth sind erfrischend und machen das Gameplay jederzeit zu einer wahren Freude.

GamesRadar+ kommt mit einer 4/5-Wertung ebenfalls zu einem wohlwollenden Urteil. Tester Sam Loveridge hat besonderen Gefallen am Schleichen gefunden:

Ubisoft Bordeaux hat genau das geliefert, was sie versprochen haben. Assassin's Creed Mirage ist ein kompaktes Schleichabenteuer, das lautes Vorgehen bestraft, und das in einer Welt, in der Erkunden (und Gejagtwerden) stets ein Vergnügen ist.

Was kritisieren sie?

Die Mehrheit der Reviews (auch einige der positiven) bemängelt, dass AC Mirage sich wenig Neues traut und es mit der Rückbesinnung manchmal etwas zu eng nimmt. Die Geschichte unterhält zwar, geht aber keine neuartigen erzählerischen Wege, sondern hält sich an den sicheren, aber ausgetretenen Pfad.

Außerdem beklagen einige Tests, dass das Gameplay sich schnell wiederholt und dadurch trotz der vergleichsweise kurzen Spielzeit phasenweise langweilig wird.

Auch die Technik ist nicht immer auf dem modernsten Standard, sondern fühlt sich laut mehreren Reviewern angestaubt an. Auch wir selbst sind im Test auf technische Probleme wie Quest-Bugs und Abstürze gestoßen, weshalb wir um drei Punkte abwerten.

Für games.cz hat Testerin Šárka Tmějová das Spiel ausführlich geprüft. Sie kommt zu einer glatten 70er-Wertung und schreibt als Fazit:

Eine Rückkehr in die Vergangenheit, mit allen Vor- und Nachteilen, die damit einhergehen, aber auch eine Mischung aus Mechanismen, die nicht immer gut zueinander passen. Wenn ihr euch nach Attentätern sehnt, die Stealth als Mittel zum Zweck nutzen, seid ihr hier genau richtig. Erwartet jedoch keine Neuheit, die die älteren Teile der Serie übertreffen könnte.

Auch das Portal TheGamer fällt ein kritisches Urteil. Tester Joe Parlock titelt »Ein Schritt vor, ein Schritt zurück und ein Sprung in die komplett falsche Richtung«. Er bezeichnet das Kampfsystem als das schlimmste der ganzen Serie und findet, dass das Spiel sich zu sehr in Nostalgie verrennt. Mit einer 3/5-Wertung gehört sein Test zu den kritischsten auf Metacritic.

Eine gemischte Süßigkeitentüte also, dieser neue Teil von Assassin’s Creed: Neben vielen Knabbereien aus der guten alten Zeit verstecken sich darin auch ein paar bittere Happen und Stückchen, die nach all der Zeit einfach nicht mehr so lecker schmecken. Ab dem 5. Oktober könnt ihr selbst euer eigenes Urteil über Mirage fällen – lasst es uns gern in den Kommentaren hören.