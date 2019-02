Erst vor wenigen Tagen kündigte Ubisoft einen New-Game-Plus-Modus für das Februar-Update von Assassin's Creed: Odyssey an. Nun stellt er auch die weiteren Änderungen in einem Video vor und nennt Details zum neuen Spielmodus sowie einer der neuen »Lost Tales of Greece«.

Wer regelmäßig Assassin's Creed: Odyssey spielt, kennt die neue Storymission womöglich schon. Seit dem 12. Februar könnt ihr »Die Verführung eines Bruders« spielen. Dafür müsst ihr das fünfte Kapitel der Hauptquest abgeschlossen haben und dann in Korinth die Quest »Rückkehr des verlorenen Sohns« beginnen. Hier versucht ihr eine Geschwisterrivalität beizulegen.

Details zum New Game Plus

Nach dem Teaser vor wenigen Tagen gibt es jetzt handfeste Details zum New-Game-Plus-Modus. Die fassen wir an dieser Stelle übersichtlich zusammen. Um den neuen Spielmodus zu starten, müsst ihr die Hauptquest abgeschlossen haben.

Das nehmt ihr in den neuen Durchlauf mit:

Ausrüstung

Upgrades

Fähigkeiten

Drachmen

Reittiere

Alles weitere, was ihr bereits gesammelt habt

Das könnt ihr beim Neudurchlauf ändern:

Euren Charakter

Alle Entscheidungen während der Geschichte

Neben diesen beiden großen Features gibt es auch eine Reihe kleinerer Änderungen, die wir an dieser Stelle gebündelt für euch auflisten.

Neues Levelcap: Stufe 99

Drei neue Engraving-Stufen

22 neue Schnellreisepunkte

Neue Söldner-Stufen und Belohnungen (10% mehr Orichalcum, höhere Dropchance für epische Ausrüstung)

10 Rahmen für den Foto-Modus

Neue Optionen für die Untertitel (Schriftgröße und neuer Anzeigemodus)

Neue Gegenstände: Wild Boar Pack, Shark Pack

Ein Releasedatum für das neue Update 1.1.4 gibt es derweil noch nicht. Allzu lange solltet ihr aber nicht mehr warten müssen, immerhin wird es definitiv noch in diesem Monat erscheinen.

