Assassin's Creed: Insider hat angeblich neue Details zum Samurai-AC erfahren

Zu Codename Red gab es bisher nur sehr wenige Informationen.

Ubisoft setzt in den nächsten Jahren stark auf Assassin's Creed, angeblich werden gerade sogar 10 Spiele entwickelt. Über die Meisten wissen wir bisher nur sehr wenig, jetzt will ein bekannter Insider allerdings einige Details über Codename Red erfahren haben, das im feudalen Japan spielt und wahrscheinlich zwischen 2024 und 2025 erscheint.

Charaktere und Gameplay

Die neuen Informationen stammen von Tom Henderson, der sie auf seiner Website Insider Gaming veröffentlichte. Henderson ist einer der bekanntesten und zuverlässigsten Insider und lag mit seinen Vorhersagen in der Vergangenheit oft goldrichtig. Dass sein Bericht zutrifft, ist also relativ wahrscheinlich. Dennoch handelt es sich nicht um offizielle Infos, die auch falsch oder veraltet sein können.

Spielbare Charaktere: Henderson will herausgefunden haben, dass ihr in Codename Red einen Samurai oder einen Shinobi (anderes Wort für Ninja) spielen könnt. Letzterer soll wohl ein afrikanischer Flüchtling sein, der sich auf das Credo der Assassinen einschwor. Der Samurai-Charakter ist wahrscheinlich die Frau aus dem Teaser-Trailer:

0:28 Assassin's Creed: Codename Red schickt euch im Trailer nach Japan - mit Katana!

Unklar bleibt, ob ihr am Anfang einen der beiden Charaktere auswählt und dann dauerhaft spielt, oder ob ihr zwischen den Hauptfiguren hin und her wechseln könnt wie zuletzt in Assassin's Creed Syndicate.

Fokus auf Schleich-Gameplay: Weiterhin hat Henderson wohl erfahren, dass Codename Red einen Schwerpunkt auf lautloses Vorgehen und Stealth-Gameplay legt. Henderson vergleicht das Spiel in dieser Hinsicht mit Splinter Cell und Hitman, ihr sollt etwa Leichen verstecken und Lichter löschen können, um nicht entdeckt zu werden.

Auf einen baldigen Reveal des Japan-ACs solltet ihr übrigens nicht hoffen, wie Henderson betont. Bei der diesjährigen E3 soll nämlich Mirage im Mittelpunkt stehen und erstmals Gameplay zeigen.

Welche offiziellen Infos gibt es?

Wenn ihr mehr über Codename Red erfahren wollt, dann findet ihr in unserer Übersicht alle Infos, die wir aus der Ankündigung und dem Trailer ziehen konnten:

Das Samurai-Setting entsteht bei Ubisoft Québec, die zuletzt Assassin's Creed Odyssey entwickelten. Ihr dürft euch außerdem wohl wieder auf Rollenspiel-Features wie einen Talentbaum, verschiedene Antwortmöglichkeiten in Dialogen, Nebenquests und mehr einstellen.

Was haltet ihr von den neuen Details zu Assassin's Creed: Codename Red? Gefällt es euch, dass man wohl wieder viel schleichen wird? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!