Assassin's Creed Shadows: Eine legendäre Rüstung lässt euch den Tod austricksen - so findet ihr sie

Mit der Onryou-Rüstung wird Naoe nicht nur kampfstärker, sondern sieht auch richtig unheimlich aus.

Assassin's Creed Shadows leiht sich ein Feature aus einem vorherigen Titel und lässt euch Japan mit zwei Hauptfiguren bereisen. Spielerisch geht das aber deutlich weiter als in AC Syndicate. Denn während Samurai Yasuke auf den offenen Kampf ausgelegt ist, solltet ihr mit Shinobi Naoe Aufmerksamkeit vermeiden.

Scheitert euer Schleichversuch mal, kann euch aber eine einzigartige Rüstung dabei helfen, aus einem Kampf siegreich hervorzugehen. Wir zeigen euch, wie ihr sie findet.

Was bewirkt die Rüstung?

Wie jede Rüstung besteht das Set Letzter Tanz der Onryo aus Kopfbedeckung und Körperrüstung. Besonders interessant ist dabei der Effekt der Rüstung: Steckt ihr einen eigentlich tödlichen Treffer ein, werdet ihr stattdessen acht Sekunden lang immun gegen jeglichen Schaden. Ihr könnt allerdings nur einmal im Kampf so vor dem Tod gerettet werden.

Der Effekt der zugehörigen Maske ergänzt die Rüstung perfekt: Nach dem Einsetzen von Fähigkeiten regeneriert ihr mit dem nächsten Treffer etwas Gesundheit. So könnt ihr nicht nur dem Tod ein Schnippchen schlagen, sondern auch langsam euren Lebensbalken auffüllen.

1:52 Assassin's Creed Shadows: Wir schalten als Shinobi Naoe ein Lager voller Banditen aus

Wo finde ich die Rüstung?

Kopfbedeckung und Rüstung befinden sich an zwei unterschiedlichen Orten. Fangen wir mit der Maske an, die sich in Wakasa befindet. Reist von der Stadt Obama aus nach Südwesten. Direkt an der Straße findet ihr einen kleinen Pfad, der zur Yaobikuni-Höhle führt. Durchquert ihr sie, findet ihr die Rüstung im letzten Raum in einer großen Truhe, zusammen mit einem Gegner:

Die Rüstung der Onryu findet ihr ebenfalls in Wakasa, nur wenige hundert Meter südlich von der Maske. Im östlichen Teil der Zerklüfteten Küste findet ihr das Grab der drei Kaiser, an dem ein kleiner Schrein steht. Direkt hinter dem Gebäude steht die Kiste mit der Rüstung in einem Gebüsch:

Habt ihr die Rüstung ergattert, dann vergesst nicht, noch einmal beim Schmied in eurem Versteck vorbeizuschauen. Dort könnt ihr beide Rüstungsteile mit jeweils einem zusätzlichen Effekt (Gravur) verbessern und sie so noch mächtiger machen.

Legendäre Waffen und Rüstungen wie die gerade vorgestellte sind in Assassin's Creed Shadows nicht an Quests geknüpft, stattdessen findet ihr sie beim aufmerksamen Erkunden der Open World. Es lohnt sich daher immer, an besonderen Orten gründlich nach Beute zu suchen, und sich auch bei scheinbar unwichtigen Kartenmarkierungen gut umzuschauen.