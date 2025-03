»Sehr positiv«: Assassin's Creed Shadows kommt auf Steam bislang richtig gut weg

Der Ersteindruck der Steam-Nutzer zu AC Shadows fällt positiv aus.

Die ersten Stimmen zu Assassin’s Creed Shadows fallen auf Steam durchweg positiv aus, das Open-World-Spiel hat aktuell 82 Prozent positive Reviews. Einen Tag nach Release wurden insgesamt knapp 4.000 User-Meinungen auf Steam abgegeben.

Zum Vergleich: Bei den Vorgängern Mirage und Valhalla fallen 74 beziehungsweise 70 Prozent der Tests positiv aus. Allerdings sind die Angaben zumindest bei Valhalla verzerrt, weil das Spiel erst nachträglich auf Steam erschien.

Zudem benötigen alle drei Spiele auch auf Steam Ubisoft Connect als separaten Launcher, was jeweils für vereinzelte Kritik sorgt.

Das sagen die Spieler zu Shadows

Zum am 20. März 2025 veröffentlichten Assassin's Creed Shadows haben wir einige der ersten Stimmen von Steam-Nutzern gesammelt:

»Shadows ist […] fantastisch. Der Story-Fokus der älteren ist zurück. Gepaart mit einer viel besseren Präsentation durch die choreografierten Zwischensequenzen ist es einfach wieder spannend, diesen Racheplot zu erleben.« - Logan_Rush

»Es hat sich gezeigt, dass sich Ubisofts Entscheidung, die Veröffentlichung von Shadows etwas zu verzögern, wirklich gelohnt hat. Das Spiel ist bei der Veröffentlichung poliert und frei von Bugs - sehr lobenswert.« - vsshmalko

2:23 Ich wünschte, bei der wichtigsten Grafikoption würde es jedes Spiel so genau nehmen wie AC Shadows

Autoplay

»Dieses Spiel war das Warten wert! Es läuft so gut, und ich habe so viel Spaß! Der Kampf und die Tarnung sind einfach perfekt.« - AndySan

»Die Jahreszeiten und die Grafik sind erstaunlich, der beste Anfang der Serie, ich hoffe, es wird nicht langweilig, wenn ich weiterspiele.« - Kinaco

»Endlich gutes Stealth-Gameplay, das es in diesen Spielen für eine Weile nicht mehr gab. Yasukes Samurai-Kampf macht auch unglaublich Spaß und jeder Angriff fühlt sich kraftvoll an. Obwohl es nicht so gut wie Ghost of Tsushima ist, ist es immer noch ein gutes Spiel.« - Ebenezer Splooge

Kritik gibt es aufgrund einzelner technischer Schwierigkeiten und der Pflicht, den hauseigenen Launcher des Publishers, Ubisoft Connect, nutzen zu müssen. Auch die Spielerzahlen sehen respektierlich aus: In der Spitze spielten gleichzeitig über 41.000 Menschen AC Shadows zum Release.

In den internationalen Wertungen kommt Assassin’s Creed Shadows ebenfalls sehr gut weg, lediglich bei der Qualität der Geschichte gibt es ein paar weniger positive Stimmen. In unserem Test verdient sich Shadows eine Wertung von 87. Beide Artikel findet ihr oben in der Box verlinkt und wir verraten euch außerdem, warum ihr den höchsten Schwierigkeitsgrad unbedingt mal ausprobieren solltet.