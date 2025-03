Wie viel Spielzeit bietet Assassin's Creed: Shadows? Ubisoft verrät, wie viele Stunden drinstecken

Ubisoft enthüllt, wie viel Zeit ihr in Shadows investieren könnt.

In gut zwei Wochen erscheint Assassin's Creed: Shadows und dass Ubisofts umfangreiche Open-World-Spiele nicht nach ein paar Stunden den Abspann zeigen, ist keine Überraschung. Doch wie viel Spielzeit steckt nun in Shadows? Wir kennen mittlerweile die Antwort.

Spielzeit von Assassin's Creed: Shadows

In einem Interview mit dem YouTuber Genki Gamer verriet der Creative Director von Shadows Jonathan Dumont jetzt konkrete Zahlten zur Spielzeit. Der Content Creator fasste die Erkenntnisse in einem Beitrag auf X zusammen.

Folgende Angaben machte Dumont zur Spielzeit:

Die Hauptstory soll euch etwa 30 bis 40 Stunden lang beschäftigen

soll euch etwa lang beschäftigen Wer sämtliche Nebenaufgaben und anderen Inhalte mitnehmen möchte, sollte 80 Stunden und mehr einplanen

In Shadows stehen gleich zwei Hauptcharaktere zur Wahl, zwischen denen im Spiel hin und her gewechselt werden kann. Ubisoft gab bereits Mitte Februar Entwarnung, dass Spieler, die nur Naoe oder Yasuke spielen, trotzdem nicht allzu viel verpassen werden.

Für Achievement-Jäger gibt es auch gute Nachrichten, laut einem Beitrag im Steam-Blog zu Shadows soll es möglich sein, alle Errungenschaften in nur einem Spieldurchlauf zu erhalten.

Ihr könnt zum Beispiel viel oder wenig Zeit für den Ausbau und die Einrichtung eures Assassinen-Verstecks investieren. Mehr zu diesem neuen Feature seht ihr im folgenden Video:

4:38 Assassin's Creed Shadows: Neue Details zum Hideout - So funktioniert das Assassinen-Versteck

Autoplay

Wo reiht sich Shadows ein?

Schaut man sich die letzten drei Open-World-Teile der Reihe an, ist Shadows auf einer Stufe mit Origins, was die Spielzeit betrifft. Laut der Website How Long To Beat dauert die Story etwa 30 Stunden und für die 100 Prozent investieren Spieler im Schnitt 85 Stunden.

Mit etwa 45 Stunden für die Hauptgeschichte und 144 Stunden für Spieler, die alles sehen wollen, ist Odyssey deutlich länger. Für Valhalla ist mit 61 und 148 Stunden sogar noch mehr Spielzeit möglich.

Assassin's Creed: Shadows erscheint am 20. März für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Ihr findet oben in der Box einen Artikel zu den verschiedenen Editionen und ihren Preisen sowie den Systemvoraussetzungen der PC-Version. In den verlinkten Artikeln verraten wir euch außerdem unseren Ersteindruck nach sechs Stunden mit Shadows und wie der neue Launcher namens Animus-Hub funktioniert.