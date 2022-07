Assassin's Creed: Steam-Spieler verlieren anscheinend bald ein gekauftes Spiel

Freiheit für Liberation! Auf Steam ziehen aktuell einige dicke Wolken auf. Auf der Steam-Seite von Assassin's Creed: Liberation häufen sich die negativen Bewertungen. Der Grund für den Unmut: Das Action-Adventure ist dem Anschein nach bald selbst für Käufer nicht mehr spielbar.

Ab September nicht mehr zugänglich

Erst vor Kurzem sorgte Ubisoft für einiges an Aufsehen. Der Publisher hat vor wenigen Wochen nämlich offiziell verkündet, dass die Online-Funktionen für eine ganze Reihe alter Ubisoft-Spiele ab September komplett abgeschaltet werden. Das hat je nach Spiel ganz unterschiedliche Auswirkungen. Eine Übersicht zu allen Spielen und den verlorenen Features gibt es hier.

Allerdings steht in dieser Liste nie dabei, dass Spiele unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr spielbar sein werden. Meistens geht es um den Multiplayer, in einigen Fällen um bestimmte DLCs, die ab September nicht mehr verfügbar sind.

Auf der Steam-Seite von Assassin's Creed: Liberation steht nun aber sowohl, dass das Spiel auf Steam nicht mehr verkauft wird und außerdem (kurioserweise auf Englisch), dass dieses Spiel ab September 2022 nicht mehr zugänglich ist.

Das würde bedeuten, dass selbst Leute, die das Spiel gekauft haben, irgendwann nicht mehr darauf zugreifen können. Das sorgt nun in den Reviews zu Liberation natürlich für viel Ärger, zumal Liberation auch kürzlich erst im Sale auf Steam angeboten wurde. Die kürzlichen Reviews sind nun deshalb größtenteils negativ.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Spiele auf Steam irgendwann nicht mehr verkauft werden. Normalerweise bleiben die Versionen in den Bibliotheken aber erhalten. Wer beispielsweise Anno 1800 vor dem Umzug auf Epic bei Steam gekauft hat, kann das Aufbauspiel bis heute über Steam starten und problemlos spielen.

Ist Assassin's Creed: Liberation jetzt für immer weg?

Liberation ist sicherlich nicht der populärste Teil der Assassinen-Reihe. Allerdings ist das einer der ungewöhnlichsten Ableger, den Fans auf gar keinen Fall verpassen sollten. Was das Spiel auszeichnet, erfahrt ihr hier:

Da wäre es natürlich sehr ärgerlich, wenn dieses im Grunde einzigartige Abenteuer von nun an für immer verschwindet. Das ist aber glücklicherweise nicht der Fall. Assassin's Creed: Liberation verschwindet fürs Erste nur von Steam. Im Ubisofts hauseigenem Store könnte ihr das Spiel für 20 Euro nach wie vor kaufen. Und auch auf Steam wird es in Zukunft noch die Möglichkeit geben, an der Seite der Assassinin Aveline das New Orleans des 17. Jahrhunderts zu durchstreifen.

Liberation gehört im Grunde als große Erweiterung nämlich zum Remaster von Assassin's Creed 3. Dieser Teil kann auch nach wie vor auf Steam gekauft werden und enthält zusätzlich noch einen Solo-DLC namens »Die Tyrannei von König Washington«. Wer daher im Besitz dieser Version von AC3 ist oder sie sich jetzt aneignet, kann auf Steam weiterhin Liberation spielen.

Für die Leute, die einst Geld dafür ausgaben und höchstwahrscheinlich bald nicht mehr reinspielen können, ist das aber nur ein geringer Trost.

Was sagt Ubisoft?

Noch ist nicht komplett geklärt, ob diese Einblendung auf der Steam-Seite wirklich besagt, dass Liberation selbst für Käufer der Steam-Version ab September unspielbar wird. Aktuell ist der Titel natürlich noch runterladbar und kann nur nicht mehr gekauft werden. Wir haben deshalb bei Ubisoft nachgefragt und um Klärung gebeten.

Bislang hat uns aber kein Statement zu dieser Problematik erreicht. Wir aktualisieren diese Meldung, sobald uns eine Aussage vorliegt.