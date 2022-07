Falls ihr noch nie Splinter Cell 6 gespielt habt, solltet ihr das bis September dringend nachholen

Wir wussten alle, dass es irgendwann so weit kommen würde. Vor rund einem Jahrzehnt eroberte die Ära des digitalen Vertriebs endgültig den Mainstream, zahlreiche Spiele große Publisher setzen maßgeblich auf Online-Funktionen, Always On, rein digitale DLCs und so weiter. Dieser Trend beschert uns eine unheimlich agile Spieleentwicklung mit zahlreichen Updates, Inhaltserweiterungen, ja, er macht moderne Service Games überhaupt erst möglich. Aber er birgt natürlich auch ein Risiko.

Das Risiko, dass Inhalte von Spielen nach Abschaltung der Server endgültig verloren gehen. Und dass Publisher ihre Server irgendwann abschalten, kann als wirtschaftliche Entscheidung notwendig werden - so schade das für uns als Spielerinnen und Spieler dann auch sein mag. Und nun trifft uns allmählich die erste große Welle dieser Abschaltungen.

Letztes Jahr machte beispielsweise das Ende des PlayStation-Portable-Shops mit derart großem Protest die Runde, dass Sony sich dagegen entschied, auch PS Vita und PS3 den Stecker zu ziehen. Außerdem ist 2023 für Nintendos 3DS Schluss, hier fallen theoretisch unzählige DLC-Inhalte und Spiele weg, die nie physisch erschienen sind.

Tja, und die Abschaltung betrifft natürlich auch die großen Spielepublisher. Wie GameStar-Nutzer Lurtz jüngst in unserem Forum geteilt hat, zieht beispielsweise Ubisoft im September 2022 diversen Spielen den Stecker. Aber was geht hier wirklich verloren?

Die Server werden abgeschaltet: Was bedeutet das?

Ubisoft schaltet im September die Online-Server für 15 Spiele ab. Nicht bei allen Kandidaten ist auch die PC-Version betroffen, aber doch bei den meisten. Abschaltung bedeutet in dem Fall: Jegliche Online-Funktionalität ist futsch. Ihr könnte die Spiele zwar nach wie vor via Ubisoft Connect erwerben, herunterladen und installieren, aber innerhalb der Spiele gibt es keinerlei Online-Features mehr.

Wer also Splinter Cell: Blacklist im Koop spielen möchte - und das ist eine der besten Koop-Erfahrungen im gesamten Stealth-Genre -, der sollte das dringend bis September tun, denn danach geht die Möglichkeit für immer verloren. Diverse Aspekte des Spiels wie die Survival- oder Koop-Missionen sind auf das gemeinsame Spiel ausgelegt, hier wiegt die Abschaltung also besonders schwer:

Weniger dramatisch sieht es bei Assassin's Creed aus: Hier verliert ihr die Möglichkeit, die Multiplayer-Modi der alten Teile (also Brotherhood, Revelations, Assassin's Creed 3) zu spielen, die ohnehin schon seit Jahren menschenleer sind.

Aber: Bei vielen der älteren Spiele fällt auch die Option weg, die DLCs zu kaufen oder zu installieren. Wer also die King-Washington-Erweiterung für Assassin's Creed 3 vor Jahren gekauft hat und nochmal spielen will, verliert hier die Möglichkeit.

Klar, alternativ könnt ihr immer zu den Remaster-Varianten wechseln, denn da stecken alle Story-DLCs drin, aber das bedeutet a) einen zusätzlichen Kauf und b) sind die Remaster-Varianten nicht immer die besseren. Im Fall von Assassin's Creed 3 wird hier bis heute darüber gestritten.

Welche Spiele sind betroffen?

Wir kopieren euch mal die offizielle Liste von Ubisoft hier rein, damit ihr alle Spiele auf einen Blick habt:

Spielname Plattform Änderungen an der Funktionalität Anno 2070 PC Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Assassin's Creed 2 PC Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Assassin's Creed 3 ( 2012) PC Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Assassin's Creed Brotherhood PC Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf DLC unzugänglich. Assassin's Creed Liberation HD PC Du kannst keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem ist die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Assassin's Creed Revelations PS 3 / Xbox 360 Du kannst weder Multiplayer spielen noch Online-Funktionen nutzen. Driver San Francisco PC / PS3 / Xbox 360 Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Far Cry 3 (Veröffentlichung 2012)* PC / PS3 / Xbox 360 Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Ghost Recon Future Soldier PS3 / Xbox 360 Der Multiplayer für das Spiel ist nicht verfügbar.Um die Solo-Kampagne zu spielen, musst du deine Konsole in den Offline-Modus versetzen. Prince of Persia: The Forgotten Sands PC Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Rayman Legends PS3 / Wii U / Xbox 360 Du kannst keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Silent Hunter 5 PC Du kannst keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. Außerdem sind die Installation und der Zugriff auf herunterladbare Inhalte (DLC) unzugänglich. Space Junkies PC (HTC VIVE, Oculus) Da es sich um einen reinen Multiplayer-Titel handelt, kannst du das Spiel in Zukunft nicht mehr spielen. Splinter Cell: Blacklist PC / PS3 / Xbox 360 Du kannst nicht im Mehrspielermodus spielen, Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen. ZombiU Wii U Du kannst keine Ubisoft-Konten im Spiel verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen.

Wie gesagt: Bei den meisten Spielen habt ihr Remaster-Alternativen, das heißt, zumindest die Story-Inhalte gehen nicht für immer verloren. Aber in einigen Fällen - wie eben Splinter Cell: Blacklist - landet eines der besten Features unter der Guillotine. Wir haken bei Ubisoft nach, ob zumindest irgendwelche Offline-Patches wie damals bei der Abschaltung von Games for Windows Live geplant sind. Aber falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt: Spielt Splinter Cell: Blacklist!