Atlético Madrid »freut« sich mit legendärem GTA-Meme aufs Champions-League-Duell mit Real Madrid

Diese Szene dürfte inzwischen nicht nur jeder Videospielfan kennen.

Die Champions League ist zurück, Atlético Madrid trifft im Achtelfinale auf Real Madrid, und wie es aussieht, hat sich Atléti schon bestens auf das Kräftemessen mit dem Stadtrivalen eingestimmt – mit einer ordentlichen Prise Selbstironie.

Auf ihrem offiziellen Social-Media-Kanälen posteten die Rojiblancos ein Meme, das perfekt beschreibt, was viele Fans beim Blick auf das Los dachten: ein Bild aus GTA: San Andreas, genauer gesagt die ikonische Szene, in der Protagonist CJ mit den legendären Worten Ah sh**, here we go again. eine scheinbar endlose Abfolge von Problemen akzeptiert.

Falls ihr es mit dem internationalen Fußball nicht so habt: Atlético Madrid und die Königsklasse – das ist eine Geschichte voller Drama, Schmerz und knapp verpasster Triumphe.

Vor allem gegen Real Madrid gab es bittere Rückschläge: Die verlorenen Champions-League-Finals 2014 und 2016 gegen den Stadtrivalen gehören zu den bittersten Momenten in der Vereinsgeschichte. Kein Wunder also, dass Atlético dieses Aufeinandertreffen mit Galgenhumor nimmt.

Doch es gibt Hoffnung: In den vergangenen Jahren konnte sich Atléti in direkten Duellen gegen Real öfter behaupten. In dieser Saison gewannen sie bereits zwei der drei bisherigen Spiele gegen die Königlichen – darunter ein spektakuläres 4:2 im Pokal. Vielleicht ist das Meme also weniger ein Ausdruck der Verzweiflung als vielmehr eine ironische Kampfansage an den übermächtigen Stadtrivalen.

Ob Atlético nach diesen Derbys endlich mal Geschichte schreibt oder ob es wieder heißt Ah sh**, here we go again – das wird sich auf dem Platz zeigen.

Auf deutscher Seite sind übrigens noch Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen im Rennen. Die Bayern treffen im Achtelfinale auf Bayer Leverkusen, während die kriselnden Dortmunder gegen LOSC Lille aus Frankreich antreten.

Die Hinspiele sind für den 4. und 5. März 2025 angesetzt, die Rückspiele folgen am 11. und 12. März 2025. Die genauen Anstoßzeiten werden von der UEFA noch bekannt gegeben.