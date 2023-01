Atomic Heart: Die Shooter-Hoffnung 2023 setzt nun doch voll auf Singleplayer

Shooter-Fans müssen nicht mehr lange warten, bis Atomic Heart sie in eine alternative Realität der Sowjetunion voll wunderschöner und tödlicher Roboter entführt: Am 21. Februar 2023 erscheint Atomic Heart endlich und erfüllt all unsere Hoffnungen oder lässt den Traum platzen. Abwarten.

Fest steht aber wenige Wochen vor Release: Atomic Heart wird nun doch ein reiner Singleplayer-Shooter. Ursprünglich waren für das bizarre Projekt des russischen Entwicklers Mundfish Multiplayer-Inhalte in der Form von PvP-Elementen geplant. Die sollen aber nicht einmal mehr im Zuge von DLCs aufschlagen - wie jetzt Game Director Robert Bagratuni im Gespräch mit WCCFTech verrät.

Die wichtigsten Shooter 2023: Natürlich ist Atomic Heart nicht der einzige Vertreter des Genres, den Shooter-Fans 2023 im Blick behalten sollten. Eine Übersicht bekommt ihr hier:

274 31 Ego-Shooter 2023 Die wichtigsten kommenden FPS-Titel im Überblick

Singleplayer-Fokus statt Multiplayer-Kram

Das war der ursprüngliche Plan: Der offiziellen Website zufolge sollte Atomic Heart ursprünglich eine Art PvP-Arena bieten, die Spieler mit einer versteckten Eisenbahn erreichen sollten. Außerdem hatten die Entwickler ursprünglich in Erwägung gezogen, Atomic Heart ebenfalls einen Koop-Modus zu verpassen. Mehr Details zu den jeweiligen Modi gab es bisher nicht.

Das hat sich jetzt geändert: Laut Robert Bagratuni wird Atomic Heart nun doch nicht mehr auf die ursprünglich geplanten Multiplayer-Elemente setzen. Ihm zufolge soll sich die gesamte Spielerfahrung primär auf die Story konzentrieren. Außerdem ist ebenso keiner der vier angekündigten DLCs als Multiplayer-Addon geplant.

Was liefern die DLCs stattdessen? Konkrete Informationen zu den Addons gibt es aktuell nicht. Bagratuni verspricht zumindest, dass die Atomic Heart um neue Gebiete, Quests, Rätsel, Gegner und Charaktere erweitern. Ebenso soll die Open World-eske Spielwelt selbst weiter ausgebaut werden.

Atomic Heart - Screenshots ansehen

Was ihr sonst zu Atomic Heart wissen solltet

Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 für PC, PS5, Xbox Series X/S sowie Playstation 4 und Xbox One. Der Shooter spielt sich in einer alternativen Realität ab, in der die Sowjetunion durch bedeutende technologische Fortschritte in der Robotik eine paradiesische Welt erschaffen konnte. Zumindest scheint es so.

Als Regierungsagent müssen wir in Atomic Heart einem mysteriösen Vorfall in einer geheimen Forschungseinrichtung auf den Grund gehen. Hier haben die Roboter die Kontrolle an sich gerissen, denen wir mit allerlei Nah- sowie Fernkampfwaffen und auch Elementar- und Telekinese-Kräften die Birne eindellen.

Mehr zur großen Shooter-Hoffnung von Atomic Heart, was uns dabei erwarten soll und welche Fragen noch offen bleiben, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Video-Preview:

10:13 Hardcore-Shooter mit Story: Das ist Atomic Heart

Was haltet ihr von der Entscheidung, dass Atomic Heart nun doch ein reiner Singleplayer-Shooter wird: Hättet ihr die ursprünglich geplanten Multiplayer-Elemente gerne gesehen? Oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!