Aufbau-Strategiespiel New Cycle sorgt auf Steam für neuen Meilenstein beim Publisher

Wirtschaftlich erfolgreich: Nach dem Gollum-Flop feiert Daedalic mit New Cycle den angeblich besten Steam-Launch aller Zeiten.

Für den deutschen Publisher Daedalic Entertainment (Der Herr der Ringe: Gollum) fängt das neue Jahr gut an: Das von Daedalic vertriebene Aufbau-Strategiespiel New Cycle ist der erfolgreichste Steam-Release in der Firmengeschichte. So berichtet es Gameswirtschaft mit Verweis auf ein Zitat von Daedalic-Geschäftsführer Carsten Fichtelmann:

»Dieser Erfolg hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet, aber erst am Tag des Releases sieht man, ob die monatelangen Bemühungen wirklich aufgehen. Und das sind sie. Der Start parallel zu unserem diesjährigen Publisher Sale auf Steam gibt uns Rückenwind für das Jahr.«

New Cycle steht aktuell bei 76 Prozent positiven Steam Reviews (»größtenteils positiv«), die Early-Access-Phase soll zwischen 12 und 24 Monaten dauern. GameStar-Redakteur Fabiano Uslenghi schrieb im vorläufigen Testartikel mit einer Wertungstendenz zwischen 71 und 79 Punkten: »New Cycle hat mich gleichermaßen frustriert wie angespornt. [...] Im Kern macht New Cycle allerdings bereits eine Menge richtig und wird insbesondere die akribischen Wirtschaftsfüchse unter euch schon gut unterhalten.« Mehr dazu lest ihr hier:

Laut den von SteamDB zusammengetragenen Daten verschiedener Webseiten zur Zahl der Eigentümer könnte sich New Cycle bislang zwischen 7.700 und 11.000 Mal verkauft haben. In der Spitze waren knapp 3.600 Spieler gleichzeitig online und bauten in der Postapokalypse von New Cycle eine neue Zivilisation auf. Wer überlegt, da mitzumachen, der sollte sich unser Video vom Spielstart anschauen:

Daedalic auf Erholungskurs?

Das letzte Jahr war ein schwieriges für Daedalic Entertainment. Das 2007 gegründete, in Hamburg ansässige und 2022 von Nacon aufgekaufte Software-Haus veröffentlichte mit Gollum nach Meinung vieler Beobachter eins der schlechtesten Spiele 2023.

Eine wenig schmeichelhafte Game-Two-Reportage warf anschließend kein gutes Licht auf die Arbeitszustände (GameStar berichtete bereits 2020). Die Entwicklungsabteilung von Daedalic wurde geschlossen, seitdem konzentriert sich die Firma auf den Publishing-Prozess wie jetzt bei New Cycle der türkischen Entwickler Core Engange.

Letztere haben das Spiel seit dem Release am 18. Januar 2024 bereits mit zwei größeren Patches und ebenso vielen Hotfixes bedacht.