Ein Aufbauspiel wie Bulwark gab es noch nie, jetzt steht der Release und ihr könnt vorab kostenlos testen

Bulwark wird wohl eines der ungewöhnlichsten Aufbauspiele des Jahres.

Mit seinem ungewöhnlichen Szenario und den neuartigen Aufbau-Mechaniken erregte Bulwark: Falconeer Chronicles schon bei der Ankündigung im März 2022 einige Aufmerksamkeit. Nun rückt die Veröffentlichung des Aufbauspiels endlich in greifbare Nähe: Wie auf Steam angekündigt wird, erscheint Bulwark am 26. März 2024.

Kostenlose Demo im Januar

Zum Release wird das Spiel für den PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar sein. Knapp zwei Monate vor dem Release, am 30. Januar 2024 um 13:00 Uhr, soll außerdem eine kostenlose Demo für alle Plattformen veröffentlicht werden.

Diese umfasst ein eigenes Szenario, das euch die Grundlagen von Bulwark vermitteln soll. Eure Siedlungen sind dabei auf 15 Gebäude beschränkt, und Gameplay-Elemente wie Wunder, Anführer und verschiedene Fraktionen sind nicht verfügbar.

Was ist Bulwark überhaupt?

Das Aufbauspiel stammt vom selben Solo-Entwickler wie das Luftkampfspiel The Falconeer, und spielt auch in dessen Welt. Ihr errichtet hier eindrucksvolle Städte und Festungen auf den felsigen Klippen einer kargen Insellandschaft. Die Gründung einer solchen Siedlung seht ihr in unserem Gameplay-Video:

6:19 Bulwark: Wir errichten einen ersten Außenposten samt Produktionsgebäuden

Dabei sticht vor allem das einzigartige Bausystem heraus: Alle Gebäude auf einer Insel sind über Stege oder Mauern miteinander verbunden. Ihr baut neben Produktionsgebäuden zunächst einzelne Türme, auf die ihr immer weitere Stockwerke setzen könnt, und an die Plattformen mit weiteren Bauten angeschlossen werden.

Je nach Untergrund, umliegenden Gebäuden und Höhe verändern die Gebäude mit jeder Erweiterung ihr Aussehen. So sieht jede Stadt einzigartig aus. Im Laufe des Spiels besiedelt ihr neue Inseln, baut euch eine Flotte aus Booten und Luftschiffen auf, und könnt auch Krieg gegen andere Fraktionen führen.

Wir haben das Aufbauspiel schon vorab gespielt, und verraten euch in unserer Preview, wie es uns gefallen hat:

Für 2024 sind schon einige vielversprechende Aufbauspiele angekündigt: Neben Bulwark erscheint auch das authentisch mittelalterliche Manor Lords, das hübsche Burgenbauspiel Tiny Glade, die Fortsetzung des Aufbauhits Frostpunk und das im Himalaya angesiedelte Laysara: Summit Kingdom. Auf welches der Spiele freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!