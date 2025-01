Avatar 3 wird wieder enorm lang: James Cameron bestätigt die Laufzeit von Fire & Ash

Jake Sully (Sam Worthington) bekommt es in Avatar: Fire and Ash erneut mit seinem Widersacher Miles Quaritch (Stephen Lang) zu tun. Bildquelle: Disney

Ein Avatar-Film ohne Überlänge ist gar nicht mehr vorstellbar. Mit Avatar 3 steht am 17. Dezember 2025 schon der nächste Teil in den Startlöchern und der möchte Zuschauer genauso lange in den Stühlen fesseln wie sein Vorgänger (via Empire). Also nehmt euch eine Kuscheldecke mit, der Kinobesuch könnte etwas dauern.

Schon Teil 2 entführte uns für stolze drei Stunden und 12 Minuten in die Unterwasserwelt von Avatar: A Way of Water. Demnach wird Teil 3 ebenfalls bei dieser Länge liegen.

Der Begeisterung der Fans tut die ausgedehnte Zeit vor der Leinwand jedoch keinen Abbruch, denn Avatar bleibt weiterhin sehr erfolgreich an den Kinokassen. So nahm der zweite Film bei einem geschätzten Budget von 460 US-Dollar stolze 2,32 Milliarden Dollar ein (via Box Office Mojo).

Was bis jetzt zu Avatar: Fire and Ash bekannt ist

James Cameron führt nicht nur Regie, sondern verfasst mit Rick Jaffa zusätzlich (Planet der Affen: Prevolution, Jurassic World) das Drehbuch. Die beiden bildeten ebenfalls ein Team für das Skript des Vorgängers.

Nach den Ereignissen von Avatar: The Way of Water leben Jake (Sam Worthington) und seine Familie im Wasserreich des Metkayina-Clans. Doch entspannen können sie sich nicht: General Miles Quaritch (Stephen Lang) hat überlebt. Und er sinnt weiterhin auf Rache.

Erst vor Kurzem stellte James Cameron höchstpersönlich zwei neue Na’vi-Völker vor: Den Ash-Clan und die Wind Traders. Die sogenannten »Ash People« sind Krieger und tief mit dem Element Feuer verbunden. Demnach könnten auch einige Bösewichte von Teil 3 aus ihren Reihen stammen.

2:00 Der wunderschöne Trailer zu Avatar: The Way of Water zeigt Krieg und Frieden auf Pandora

Der Erfolg der Reihe

Der erste Film Avatar: Aufbruch nach Pandora thront aktuell nach wie vor auf Platz 1 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und nahm weltweit über 2,92 Milliarden US-Dollar ein. Und das bei einem geschätzten Budget von 237 Millionen Dollar (via Box Office Mojo). Teil 2 nimmt mit 2,32 Milliarden Dollar - kurz nach Avengers: Endgame - den dritten Platz ein.

Auf Rotten Tomatoes erhält Aufbruch nach Pandora von Kritikern 81 Prozent und auch Fans überzeugt der Film mit 82 Prozent. The Way of Water schafft es beim Publikum sogar auf 92 Prozent, wohingegen die Review der Presse mit nur 76 Prozent kritischer ausfällt.

Insgesamt haben Avatar 1 und 2 übrigens »nur« vier Oscars gewonnen. Beide waren jeweils in der Kategorie Bester Film nominiert. 2010 verlor Aufbruch nach Pandora gegen The Hurt Locker und The Way of Water musste den Preis Everything Everywhere All at Once überlassen.

Der Zukunft von Avatar hat das aber nicht geschadet, denn Teil 4 und 5 sind bereits bestätigt. Bis 2031 können wir uns auf weitere Abenteuer auf Pandora freuen.