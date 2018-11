Avatar-Sequels - Film-Titel enthüllt, Avatar 2 und 3 bereits abgedreht

Regisseur James Cameron arbeitet mit Hochdruck an seinen angekündigten Sequels zum 3D-Kinohit Avatar - Aufbruch nach Pandora aus dem Jahr 2009. Bis heute ist der Fantasyfilm der erfolgreichste Film aller Zeiten. Seit Jahren schon arbeitet der Filmemacher an gleich vier Fortsetzungen, und wird immer zwei Filme an einem Stück drehen.

Nun verrät Hauptdarstellerin Sigourney Weaver, die darin erneut in ihre Rolle als Dr. Grace Augustine schlüpfen wird, dass die ersten beiden Sequels Avatar 2 und 3 sind inzwischen nach einem Jahr Dreharbeiten im Kasten. Nun beginnt die Arbeit an den aufwendigen CGI-Filmszenen, die am Computer entstehen.

Gleichzeitig wurden nun laut BBC News die genauen Filmtitel der einzelnen Sequels bekannt gegeben, die ein wenig mehr über den Inhalt der Filme preis geben. Vor allem das erste Sequel spielt in den Tiefen der Meere von Pandora:

Avatar 2: The Way of Water

Avatar 3: The Seed Bearer

Avatar 4: The Tulkun Rider

Avatar 5: The Quest for Eywa

Wiedersehen mit Sigourney Weaver und Stephen Lang

Das aufwendige Mammutprojekt, an dem Cameron bereits seit mehr Jahren arbeitet, hat auch seinen Preis: Satte eine Milliarde Dollar Budget stehen dem Filmemacher für die Produktion aller vier Filme zur Verfügung.

Darin gibt es ein Wiedersehen mit Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, CCH Pounder, Matt Gerald und Joel David Moore aus dem Kinohit. Zu den Neuzugängen gehören die Jungstars Oona Chaplin, Cliff Curtis, Jamie Flatters, Britain Dalton, Trinity Bliss, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. und Jack Champion. Darüber hinaus spielt Hollywoodstar Kate Winslet in den Fortsetzungen mit, die für Cameron schon im Kinohit Titanic ins Wasser ging.

Kinostart-Termine & neues Avatar-Spiel

Das Filmstudio 20th Century Fox hat bereits den Kinostarttermin für Avatar 2 am 17. Dezember 2020 angekündigt, gefolgt von Avatar 3 am 16. Dezember 2021, Avatar 4 am 19. Dezember 2024 und Avatar 5 als großes Finale der Saga am 18. Dezember 2025.

Für Spiele-Fans gibt es passend zum Kinostart des ersten Sequels ein neues Avatar-Spiel. Release-Termin irgendwann im Jahr 2020 geplant.