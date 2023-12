Nicht die Open World, die wir erwartet hatten - Fragt unsere Avatar-Tester!

Jetzt vergesst doch mal kurz GTA 6, es gibt ja noch andere Open Worlds - darunter eine, die ihr ab morgen erkunden könnt. Dann erscheint nämlich Avatar: Frontiers of Pandora.

Und Avatar hat uns im Test bei GameStar und GamePro überrascht, weil seine Spielwelt so anders ist, als wir sie von Ubisoft erwartet hätten.

Was sich andere Spielwelten davon abschauen können, und warum uns das auch neue Hoffnung für Star Wars Outlaws gibt, bespricht Géraldine heute ab 18 Uhr mit Annika von GamePro und Fabiano von GameStar, die Avatar getestet haben.

Wo? Natürlich live bei GameStar auf Twitch!

Verzagt nicht, falls ihr nicht live dabei sein könnt: Der Talk mit Géraldine, Fabiano und Annika erscheint danach auch als Video bei GameStar Talk sowie als Podcast.



Und wenn ihr trotzdem Fragen stellen wollt: Kein Problem, packt sie einfach in die Kommentare!

Alle Infos zum Video

Wann findet der Live-Talk statt? Am 6. Dezember ab 18 Uhr

Am 6. Dezember ab 18 Uhr Bis wann? Stellt eure Fragen bis zum 6. Dezember um 16 Uhr

Stellt eure Fragen bis zum 6. Dezember um 16 Uhr Wann gibt es das Video? Das Video zur Wertungsdiskussion soll schon am 21. September auf GameStar.de, auf YouTube und im GameStar Podcast erscheinen.

Das Video zur Wertungsdiskussion soll schon am 21. September auf GameStar.de, auf YouTube und im GameStar Podcast erscheinen. Wer? Host Géraldine Hohmann löchert GameStar-Tester Fabiano und GamePro-Testerin Annika mit euren Fragen

Jetzt seid ihr dran! Stellt eure Fragen zu Avatar, Ubisoft und dem Rest der Open World einfach in den Kommentaren unter diesem Artikel und wir beantworten sie so gut es geht in unserem Live-Talk.