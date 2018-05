Marvel's Avengers: Infinity War legt einen sensationellen Kinostart hin. Schon der erfolgreiche Kartenvorverkauf prognostizierte bereits einen Kinohit, doch inzwischen übertraf der Ansturm der Fans auf die ersten Vorstellungen sogar sämtliche Erwartungen und bescherten dem Studio den besten Kinostart aller Zeiten.

Mehr dazu: Lest hier unsere Filmkritik zu Avengers 3

Marvel's Avengers 3: Infinity War - Bilder zum Kinofilm ansehen

Avengers schlagen die Jedi-Ritter an den Kinokassen

Inzwischen hat die Comic-Verfilmung nach nur wenigen Tagen über 700 Millionen US-Dollar weltweit an den Kinokassen eingespielt und schreitet mit raschen Schritten auf die Eine-Milliarde-Dollar Marke zu.

Von dem gigantischen Erfolg zeigt sich auch der bisherige Rekordhalter in den US-Kinos, Star Wars: Episode 7, beeindruckt: Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy gratuliert den Marvel Superhelden (via Twitter).

Marvel-Chef bedankt sich bei den Fans

Zuvor zeigte sich schon Marvel-Chef Kevin Feige begeistert von dem immensen Kinoerfolg von Avengers 3 und bedankt sich mit einem persönlichen Brief (via Twitter) bei all den Millionen von Fans für die treue und Unterstützung für 10 Jahre Marvel Cinematic Universe.