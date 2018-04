Erst vor wenigen Monaten legte schon die Marvel Comic-Verfilmung Black Panther einen neuen Rekordstart in den US-Kinos hin. Doch der Rekord hielt nicht lange, denn Marvels neuster Streich Avengers: Infinity War stellt national wie international einen neuen Rekord auf.

Avengers 3: Bester Kinostart aller Zeiten

Schon der äußerst erfolgreicher Kartenvorverkauf zeigt die immense Vorfreude der Fans auf den Höhepunkt der vergangenen Superheldenfilme aus 10 Jahren Marvel Cinematic Universe.

Nun wurden sämtliche Erwartungen noch einmal übertroffen: Avengers 3 spielte am Startwochenende weltweit rund 630 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein und ist damit der erfolgreichste Kinostart aller Zeiten.

Damit lässt der neue Marvel-Film (laut Box Office Mojo) am ersten Wochenende sogar »Star Wars: Das Erwachen der Macht« und »Fast & Furious 8« hinter sich, obwohl Avengers 3 erst in wenigen Tagen in China an den Start geht.

Top 5 der erfolgreichsten Kinostarts aller Zeiten:

Erfolgreichster Kinostart in den US-Kino

In den US-Kinos darf sich Marvel auf sensationelle 250 Mio. Kino-Einnahmen am ersten Wochenende freuen. Damit setzt sich Avengers 3 mit seinem Star-Aufgebot an Superhelden an die Spitze der besten US-Kinostarts in der Filmgeschichte (laut Box Office Mojo). Da kann auch die Macht der Jedi-Ritter aus Star Wars 7 nichts dagegen halten. Zum Vergleich: Black Panther (2018) hat am ersten Wochenende 192 Mio. Dollar eingenommen.

Top 5 der erfolgreichsten US-Kinostarts:

Über 1 Million deutsche Kinobesucher

Ähnlich sieht es auch in den deutschen Kinos aus: Hier legt der neue Marvel-Film mit Iron Man & Co. mit satten 1,1 Millionen Kinobesucher den erfolgreichsten Kinostart des Jahres hin.

Doch im Gegensatz zu den USA kommen die Superhelden an Star Wars 7 nicht vorbei, wenn man nach den Kinobesuchern geht. Denn damals wollten über 2 Mio. Zuschauer den neuen Star-Wars-Film am ersten Wochenende sehen.