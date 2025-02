6 Jahre nach Endgame: Der nächste Avengers-Film nimmt endlich eine große Hürde

Das jahrelange Warten auf einen neuen Avengers-Film neigt sich dem Ende. Bildquelle: Disney/Marvel

Wenn ein Typ mit Metallmaske namens Dr. Doom in Anmarsch ist, wäre es normalerweise eine gute Idee, sich im Keller zu verstecken und das Licht auszuschalten. Doch viele Marvel-Fans freuen sich sogar, wenn sie den Namen hören, denn das bedeutet: Es gibt Neuigkeiten zum neuen Avengers-Film!

Der trägt bekanntlich den Titel Avengers: Doomsday und wird nach nunmehr sechs Jahren seit Endgame das nächste gigantische Helden-Crossover aus dem Hause Marvel einleiten. Ein paar Mal schlafen müsst ihr zwar noch, aber der Drehbeginn liegt nicht mehr in weiter Ferne.

Drehstart im März und fernab der USA

Eine offizielle Meldung seitens Marvel gibt es zwar noch nicht, doch das renommierte Fachmagazin The Wrap (Paywall, einen Artikel-Auszug gibt es auf Reddit) hat in einem neuen Report die Information fallen lassen: Im März 2025 soll es losgehen!

Dann stehen unter anderem Robert Downey Jr. als Dr. Doom, Pedro Pascal als Reed Richards a.k.a. Mr. Fantastic und Anthony Mackie als Captain America gemeinsam vor der Kamera. Gerüchten zufolge sollen auch Spider-Man (Tom Holland), Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) und die Mitglieder der Thunderbolts (oder wie auch immer sie bis dahin heißen) eine wichtige Rolle im neuen Avengers spielen.

2:24 Thunderbolts*: Marvel schickt im Trailer seine Anti-Helden los!

Eines wissen wir dank dem Bericht von The Wrap schon jetzt: Die Dreharbeiten zu Avengers: Doomsday finden in Großbritannien statt. Das mag für den normalen Kinogänger nicht wichtig sein, ist aber ein interessantes Detail.

Denn der letzte Avengers-Streifen, der in UK gedreht wurde, war Age of Ultron. Sowohl Infinity War als auch Endgame entstanden in den USA, genauer gesagt in Atlanta. Nachdem Marvel für die jüngeren MCU-Filme wie Deadpool & Wolverine, Ant Man 3 oder auch The Marvels aber bereits im englischen Pinewood gedreht hat, scheint man sich dort inzwischen sehr wohl zu fühlen.

Der für die Entscheidungsträger bei Disney und Marvel aber noch viel wichtigere Grund dürfte eher bei den massiven Steuervorteilen liegen, die man durch den Dreh auf der britischen Insel in Anspruch nehmen kann. Was genau es damit auf sich hat, erklären wir euch hier.

1:37 The Fantastic Four - Der erste Trailer zu Marvels wichtigstem Kinofilm 2025 ist da

Fans freuen sich, sind aber auch besorgt

Die Meldung, dass Avengers: Doomsday in Kürze endlich gedreht wird, sorgt auf Reddit und in anderen sozialen Netzwerken für viel Freude bei den Fans. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die vor allem eine Frage in den Raum werfen: Ist das Drehbuch überhaupt schon fertig?

Der Reddit-User Huge_Yak6380 möchte am liebsten bereits das Wettbüro eröffnen, wenn er spöttisch in die Runde fragt: Wie viel wollt ihr wetten, dass das Drehbuch noch nicht fertig ist?

Wir erinnern uns: Doomsday wurde erst 2024 angekündigt, nachdem der nächste Avengers-Film nach Endgame lange Zeit den Titel The Kang Dynasty tragen und eine gänzlich andere Handlung erzählen sollte. Die Frage, ob der hauptverantwortliche Drehbuchautor Stephen McFeely bereits ein drehfertiges Skript parat hat, ist also berechtigt.

Drehbuch hin oder her, Fakt ist: Avengers: Doomsday macht endlich große Schritte in Richtung Kinostart. Der soll hierzulande am 29. April 2026 erfolgen. Nur ein Jahr darauf wird die Multiverse-Saga dann mit Avengers: Secret Wars abgeschlossen.

Ganz nah in der Zukunft, nämlich schon am 13. Februar 2025, geht es mit Captain America: Brave New World weiter, ehe wir im Mai mit Thunderbolts* und im Juli mit den Fantastic Four die beiden restlichen MCU-Filme für dieses Jahr erhalten.