Ein Marvel-Star beteuert: Dieser Avenger ist definitiv tot und kehrt nie wieder zurück

Für Avengers: Doomsday und Secret Wars steht die Rückkehr von Robert Downey Jr. offiziell fest. Angeblich soll Chris Evans ebenfalls eine Rolle spielen. Doch wie sieht es mit Scarlett Johansson aus? Danach wurde die Darstellerin von Black Widow im Gespräch mit InStyle direkt gefragt.

Scarlett Johansson findet klare Worte zu einer Marvel-Rückkehr

Dabei beteuert Johansson, dass Marvel-Fans definitiv nicht mit einem Wiedersehen rechnen sollten. Mit den unmissverständlichen Worten Natasha ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. Okay? erteilt sie dieser Hoffnung eine klare Absage.

Black Widow hatte sich im Zuge von Avengers: Endgame geopfert, damit Hawkeye (Jeremy Renner) mit dem Seelenstein zurückkehren konnte. Ohne dieses Opfer wäre es nicht möglich gewesen, die Hälfte der Lebewesen des gesamten Universums zurückzubringen und Thanos in die Knie zu zwingen.

Auf Avengers: Endgame folgte zwar noch ein Solo-Film für Black Widow, der sich allerdings vor den Geschehnissen von Infinity War abspielt. In ihre Fußstapfen ist mittlerweile Yelena Belova (Florence Pugh) getreten, die auch in der Hawkeye-Serie und demnächst in Thunderbolts auftritt.

Ist eine Rückkehr von Black Widow wirklich komplett abwegig?

Natürlich ist nicht völlig auszuschließen, dass uns Scarlett Johansson anflunkert und dafür sogar von Marvel verpflichtet wurde. Bei Avengers 5 und 6 herrscht höchste Geheimhaltung, auch wenn bereits erste Bilder zu den neuen MCU-Filmen der Russo-Brüder durchgesickert sind.

Außerdem könnte Scarlett Johansson zum Beispiel als Multiversums-Variante von Black Widow zurückkehren, womit ihr Helden-Tod im MCU nicht gemindert werden würde. Fans spekulieren bereits, dass unter anderem mit Robert Downey Jr. als Doctor Doom eine Art böses Gegenstück zu den ursprünglichen Avengers auftritt.

Eine endgültige Antwort bekommen wir wahrscheinlich erst, sobald Avengers: Doomsday und Secret Wars in den Kinos starten. Los geht’s am 29. April 2026, am 5. Mai 2027 folgt dann die Fortsetzung.

Übrigens hat sich Scarlett Johansson mittlerweile längst einem anderen Mega-Franchise angeschlossen. Für Jurassic World: Die Wiedergeburt übernimmt die 40-jährige Schauspielerin eine Hauptrolle und erfüllt sich damit einen Kindheitstraum.