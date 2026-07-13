»Das wirkt alles so gekünstelt« – Der erste Blick auf die Avengers in Doomsday löst keine große Euphorie unter Fans aus

Nach sieben langen Jahren ist es in wenigen Monaten endlich so weit: Der fünfte Avengers-Teil Doomsday landet am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos. Fans werden natürlich langsam ungeduldig, denn bisher gab es noch keinen richtigen Trailer, in dem alle Helden zusammen zu sehen sind.
Hier kann ein neues Bild aller 26 Helden inklusive des Schurken der Stunde, Dr. Doom (Robert Downey Jr.) jetzt Abhilfe leisten. Doch mit der Konzeptkunst von Andy Park sind nicht alle Fans glücklich. Die Arbeit war übrigens eine von Parks letzten für Marvel als Director of Visual Development, da Disney im April viele Stellen strich.
Das neue Bild der Avengers löst Kritik aus
Auf der Bilibili World Expo in Shanghai teilt Kevin Feige seltene Details zu Avengers: Doomsday. Im Gepäck hat er ein erstes offizielles Artwork. Während sich einige einfach nur darüber freuen, ihre Lieblingshelden endlich wieder vereint zu sehen, häufen sich die Kritikpunkte. Wir listen euch drei davon mit entsprechenden Beispielen auf:
#1 Kritikpunkt: Die Luft ist raus
Viele Fans vermissen die Zeit, in der die Original-Avengers gegen Thanos gekämpft haben. Für Reddit-User ratchet7 »verliefen Infinity War und Endgame so stimmig und fanden einen guten Abschluss.«
Professional-Pop4818 fühlt derweil nicht einmal mehr irgendeine Form von Begeisterung. Was den User am meisten stört: Steve Rogers (Chris Evans) ist hier schon wieder viel mehr im Vordergrund als sein eigentlicher Captain-America-Nachfolger Sam Wilson (Anthony Mackie).
#2 Kritikpunkt: Das »Kostüm« von Steve Rogers
In Captain America: The Winter Soldier (oder auch: The Return of the First Avenger) sagt Steve noch ganz ernst zu seinem Freund Sam: »Wenn man einen Krieg führen will, muss man eine Uniform tragen.«
Nun ja, so wirklich gut gealtert ist das Zitat in Bezug auf Doomsday wohl nicht. Dort trägt Steve lediglich ein schwarzes T-Shirt und sieht zwischen seinen kostümierten Kollegen ziemlich … langweilig aus? Eine legendäre Rückkehr stellen sich Fans hier deutlich anders vor.
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#3 Kritikpunkt: Das Alter der Darsteller
Der X-Account Marvel Mania hat sich die Mühe gemacht und das aktuelle Alter des gesamten Casts auf das neue Bild geschrieben. Und dabei fällt auf: Die meisten Schauspieler sind bereits weit über 40 Jahre alt. Zu den Jüngsten zählen noch Florence Pugh, Joseph Quinn und Letitia Wright.
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Daraus ziehen einige den Schluss, dass »das MCU nach Secret Wars wirklich einen Neustart hinlegen muss.« Andere hingegen amüsieren sich eher über die Alters-Tabelle und erlauben sich kleine Scherze. Wie zum Beispiel @jean25912: »Die letzte Schlacht findet mittags statt, weil sie erst mal ein Nickerchen machen müssen.« @Ceolona2 schlägt vor, aus dem nächsten Avengers-Film Secret Wars einfach
Avengers: Geriatrics (deutsch etwa:
Avengers: Senioren) zu machen.
An dieser Stelle sei noch gesagt: Es handelt sich hierbei lediglich um eine Concept Art. Also eine visuelle Vorlage, die als Richtlinie für ein finales Produkt genommen wird. Das muss nicht heißen, dass die offiziellen Plakate/Poster genauso aussehen werden. Die erscheinen vermutlich erst ein bis zwei Monate vor dem Kinostart, also im Oktober oder November 2026.
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