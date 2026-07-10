Henry Cavill war nur für circa 20 Sekunden ein Marvel-Held und der Auftritt wird jetzt mit einer offiziellen Actionfigur gewürdigt

Es war nur ein sehr kurzes Video: Henry Cavills Cameo als Wolverine-Variante in Deadpool & Wolverine. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Henry Cavill war bereits Superman und auch der Hexer Geralt von Riva, hat aber beide Rollen längst hinter sich gelassen. 2024 kam es dann zu einem kurzen Abstecher ins Marvel Cinematic Universe, der nicht nur Deadpool ins Schwitzen brachte.

Die Betonung liegt allerdings auf kurz, denn länger als 20 Sekunden war der 43-jährige Schauspieler in Deadpool & Wolverine nicht zu sehen: Bei Wade Wilsons (Ryan Reynolds) Suche nach einem adäquaten Wolverine-Ersatz für sein eigenes Universum stößt er auf den sagenumwobenen Cavillrine , bekommt aber prompt dessen Adamantium-Krallen zu spüren.

Das war’s dann auch schon wieder mit Henry Cavill im MCU, auch wenn sich zumindest Gerüchte darum ranken, dass Marvel mit ihm noch nicht fertig ist. Bisher ist dabei allerdings nichts Handfestes rumgekommen und bei Fans ist Geduld gefragt.

Die Szene in Deadpool & Wolverine hat aber Hasbro offenbar gereicht, um Henry Cavills in der Rolle eines der populärsten Marvel-Helden überhaupt eine eigene Actionfigur zu spendieren.

Den Cavillrine gibt es 2026 noch für Zuhause

Denn im Zuge der Marvel Legends Series von Hasbro wurde jetzt eine Cavillrine-Figur enthüllt, die sich für 33 Euro bereits vorbestellen lässt und in Deutschland am 4. November 2026 erscheinen soll. Wie für die Reihe üblich, ist der Spielzeug-Cavillrine circa 15cm groß, kommt mit beweglichen Gelenken, einem austauschbaren Kopf und zwei zusätzlichen Händen.

Wenn ihr euch also einen kleinen Henry Cavill nach Hause holen wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu.

Henry Cavill hat gerade mehrere heiße Eisen im Feuer

Seit seinem Abschied von DC und The Witcher und neben dem MCU-Cameo war Henry Cavill alles andere als untätig. So trat er etwa in den drei Actionfilmen Argylle, The Ministry of Ungentlemanly Warfare und In the Grey auf … die aber allesamt gefloppt sind.

Darüber hinaus ist Cavill seit Kurzem in der Netflix-Produktion Enola Holmes 3 zu sehen, während unter anderem die folgenden Projekte am Horizont lauern:

1:22 Es kann nur Einen geben! Highlander im Trailer zum Fantasy-Klassiker von 1986

Autoplay

Falls ihr euch fragt, wie es mit Deadpool und Wolverine weitergeht … die beiden sollen in Avengers: Doomsday und Secret Wars eine Rollen spielen und Hugh Jackman dem MCU sogar nach den beiden Filmen erhalten bleiben. Währenddessen zeigt sich Ryan Reynolds bezüglich eines neuen Deadpool-Films zögerlich und sieht Wade Wilson eher als Teil eines Teams. Konkrete Infos dazu gibt es momentan allerdings nicht.