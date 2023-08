Einem totem Avenger aus Endgame wird nach vier Jahren wohl endlich überfälliger Tribut gezollt

Das fiktive Buch von Ant-Man aus dem Marvel Cinematic Universe könnte einen traurigen, aber wichtigen Hintergrund haben. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Mit Avengers: Endgame hat das Marvel Cinematic Universe vor bereits vier Jahren seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Der Kampf gegen Thanos hat dabei das Leben von zwei ganz bestimmten Superhelden gefordert und über einen Tod wird wesentlich mehr gesprochen als über den anderen.

Nicht nur Iron Man opferte sich in Avengers: Endgame

Damit sind natürlich Iron Man (Robert Downey Jr.) und Black Widow (Scarlett Johansson) gemeint. Über auf Endgame folgende Filme und TV-Serien wirft dabei vor allem der Tod von Tony Stark einen Schatten - allen voran zum Beispiel Spider-Man: Far From Home, in dem Peter Parker ohne seinen Mentor auszukommen versucht.

In der Welt des Marvel Cinematic Universe nahm Iron Man natürlich eine sehr große und prominente Rolle ein, während Black Widow von Anfang an als Spionin im Geheimen agierte und vielen Normalsterblichen bis zu The Avengers oder gar Captain America: The Winter Soldier gar kein Begriff war.

Wie Black Widows Opfer jetzt im MCU aufgearbeitet wird

Marvel selbst scheint hier nun endlich nachholen zu wollen, denn in dem fiktiven Buch Look Out for the Little Guy! von Scott Lang a.k.a. Ant-Man (Paul Rudd) (das übrigens tatsächlich zum Kauf erhältlich ist) spielt Natasha Romanoffs Opfer eine wichtige Rolle. Dieses Buch wurde erstmals in Black Panther: Wakanda Forever angeteast, mehr Kontext gab es dann in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Scott Lang arbeitet in der Autobiografie seinen Werdegang als Superheld auf und thematisiert dabei natürlich auch den Kampf gegen Thanos in Avengers: Endgame. Ein Ausschnitt aus dem Buch erklärt dabei sogar, warum Scott Lang das überhaupt schreiben wollte und offenbar haben ihn Clint Barton (Jeremy Renner) und Bruce Banner (Mark Ruffalo) darum gebeten.

Reddit-User DaZeppo313 stellt dabei die Theorie auf, dass sich Hawkeye und der Hulk aus einem ganz bestimmten Grund dafür eingesetzt haben. Beide Mitglieder der Avengers standen Black Widow wohl am nächsten und wollten wahrscheinlich mit dem Buch von Ant-Man sicherstellen, dass die Welt über Natasha Romanoffs Opfer informiert wird.

Black Widow (Scarlett Johansson) gehört zu den ursprünglichen Mitgliedern der Avengers, viele Fans würden sich wünschen, dass diesem Umstand mehr Respekt gezollt wird. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Für den Umgang mit Black Widow gab es bereits Kritik

Zuvor gab es durchaus Kritik seitens Fans, wie der Tod und das Vermächtnis der Superheldin gehandhabt wurden. Ihr Opfer wurde von dem von Iron Man überschattet, in der MPower-Doku auf Disney Plus ignoriert und selbst in ihrem persönlichen Solo-Film spielte sie fast schon die zweite Geige. Lediglich in der Hawkeye-Serie und bei Ms. Marvel kommt Romanoffs Rolle in Endgame so richtig zur Sprache.

Natürlich handelt es sich dabei vor allem um Fan-Spekulation, aber die Rolle von Clint Barton und Bruce Banner bei Scott Langs Buch ist allemal auffällig. Dass Marvel das Thema nochmal vertieft - zum Beispiel in Thunderbolts, bei dem Yelena Belova (Florence Pugh) eine wichtige Rolle spielt - ist durchaus denkbar.

Was haltet ihr von der Theorie des Marvel-Fans DaZeppo313? Wie zufrieden seid ihr mit aktuellen Filmen und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe? Was würdet ihr euch für zukünftige Produktionen wünschen und wie vielleicht das Vermächtnis von Iron Man und Black Widow nochmal aufgearbeitet wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!