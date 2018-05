Der Erfolgskurs des neuen Marvel-Films Avengers 3: Infinity War nimmt einen weiteren wichtigen Meilenstein: Nach einem Rekord-Start ist die Comic-Verfilmung von den Russo-Brüdern nicht nur der erfolgreichste Kinostart aller Zeiten.

Lest hier unsere Kritik: Marvels Avengers: Infinity War - Reicht Masse für Klasse?

Nach nur 11 Tagen nimmt der Kinofilm weltweit über eine Milliarde US-Dollar ein. Damit wird ein weiterer Rekord gebrochen (laut Box Office Mojo), denn so schnell hat das bisher noch kein anderer Kinofilm geschafft. Mit dem noch anstehenden Kinostart in China werden sicherlich noch einige weitere Einnahmen in die Kasse gespült. Allein in den US-Kinos sind es schon jetzt über 450 Mio. Dollar.

10 Jahre Marvel-Filme: Die fiesesten Bösewichte & Die stärksten Superhelden

Marvel's Avengers 3: Infinity War - Bilder zum Kinofilm ansehen

Über 2 Million deutsche Kinobesucher

Auch in den deutschen Kinos bleibt der Marvel-Film in der zweiten Woche ungeschlagen der Spitzenreiter der aktuellen Kinocharts. Inzwischen haben über 2 Millionen Kinogänger den Film gesehen. Damit ist Avengers 3 der zweiterfolgreichste Kinofilm des Jahres, nach Fifty Shades of Grey 3 mit rund 3 Mio. Kinobesucher.