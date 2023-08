Nach einer großen Kino-Enttäuschung rüttelt Marvel am Fundament von Avengers 5 und 6

In den nächsten Avengers-Filmen bekommen es die Helden des Marvel Cinematic Universe mit neuen Varianten von Kang zu tun. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Die nächsten Avengers-Filme lassen noch ein paar Jahre auf sich warten. The Kang Dynasty soll aktuell am 1. Mai 2026 in den Kinos starten, Secret Wars folgt dann am 7. Mai 2027. Doch schon jetzt werden beide Filme offenbar von einem herben Rückschlag geplagt.

Avengers 5 und 6 ohne Drehbuchautoren?

Denn wie ein zuverlässiger Insider berichtet, hat sich Marvel bei Avengers 5 und 6 wohl von deren Autoren getrennt. Jeff Loveness und Michael Waldron sind demnach nicht länger bei dem Kampf der Avengers gegen Kang(s) involviert und würden damit aus dem Marvel Cinematic Universe ausscheiden.

Falls wir euch auf die Sprünge helfen sollen: Michael Waldron war als Autor bei Loki beteiligt und schrieb außerdem das Drehbuch für Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jeff Loveness ist wiederum für das Skript von Ant-Man and the Wasp: Quantumania verantwortlich.

Beide Autoren arbeiteten zuvor an der Sci-Fi-Hitserie Rick and Morty und wirkten wie eine offensichtliche Wahl für das MCU und die nächsten Avengers-Filme. Denn wie schon bei Rick and Morty setzt Marvel aktuell stark auf Multiversum-Geschichten.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness kommt mit 73 Punkten auf Rotten Tomatoes noch ganz gut davon, Ant-Man and the Wasp zählt mit 46 Prozent zu den schlechtbewertetsten MCU-Filmen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Sind Doctor Strange und Ant-Man schuld?

Möglicherweise konnten Waldron und Loveness die Erwartungen der Marvel Studios nicht erfüllen. Doctor Strange 2 ist keineswegs ein schlechter Film, blieb jedoch für viele Zuschauer weit hinter den Erwartungen zurück. Ant-Man 3 kassierte wiederum maue Kritiken und stellte sich an den Kinokassen ebenfalls als Enttäuschung heraus.

Dass sich Marvel tatsächlich von seinen neuen Avengers-Autoren trennt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt. Davon will lediglich der für gewöhnlich sehr gut informierte Insider MyTimeToShineHello erfahren haben, der Scooper KC Walsh stützt das sogar.

Sollte sich die Meldung bewahrheiten, wäre dies aber auch keine große Überraschung: Waldron und Loveness sind bei der Arbeit an großen Filmen relativ unerfahren und konnten mit Doctor Strange und Ant-Man offenbar nicht von sich überzeugen. Dass sich Marvel nun nach neuen Autoren für das nächste große MCU-Highlight umsieht, wäre nicht völlig abwegig.

So geht es mit Avengers und Marvel im Kino weiter

Nach einer Release-Verschiebung aufgrund des anhaltenden Hollywood-Streiks sollen Avengers 5 und 6 aktuell am 1. Mai 2026 und 7. Mai 2027 in den Kinos starten. Was für neue MCU-Filme und -Serien sonst noch auf euch zukommen, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr davon, dass sich Marvel möglicherweise von den beiden Drehbuchautoren für Avengers: The Kang Dynasty und Secret Wars getrennt hat? Könntet ihr die Entscheidung nachvollziehen oder hättet ihr gerne mehr Marvel-Filme von den beiden gesehen? Wie gut haben euch Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Ant-Man and the Wasp: Quantumania gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!