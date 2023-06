Avowed lässt uns vergessen, wie lange wir bis Elder Scrolls 6 noch warten müssen

In der Welt von Avowed leben nicht nur Menschen.

Bis The Elder Scrolls 6 erscheint, müssen wir uns noch einige Jahre gedulden. Doch immerhin erscheint schon 2024 Avowed, ein Fantasy-Rollenspiel von Obsidian Entertainment. Beim Xbox-Showcase wird nun erstes Gameplay gezeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der Gameplay-Trailer zeigt uns Städte und Landschaften, aber auch Kampfszenen aus dem Rollenspiel. Außerdem wird nun auch das Releasejahr verraten. Avowed erscheint erst 2024, einen genauen Termin gibt es noch nicht. Wie wir im Trailer sehen, verwenden wir in Avowed neben mittelalterlichen Waffen und Magie auch Schusswaffen wie Pistolen.

Im Rahmen der Xbox-, Starfield- und PCGaming-Shows gibt es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer. Damit ihr keinen Reveal verpasst, schaltet bei unserem Liveticker ein und bekommt alles hautnah mit. Ihr findet bei uns außerdem ab 12. Juni eine Übersicht der wichtigsten Ankündigungen und Trailer in einem kompakten Artikel. Welches Spiel hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare - wir freuen uns auf euer Feedback!