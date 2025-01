Avowed: Wann kommt unser Test zum Rollenspiel?

Avowed steht kurz vor Release. Jetzt sind die Review-Keys da. Was bedeutet das für unseren Test?

Avowed hat's schwer: Das neue Rollenspiel von Obsidian (Pillars of Eternity, The Outer Worlds) und Microsoft erscheint im Dunstkreis der zwei Riesenspiele Civilization 7 und Kingdom Come: Deliverance 2.

Damit ihr zum Release wisst, ob sich der Kauf lohnt, werden wir Avowed im GameStar-Test aufs Genaueste sezieren. Und zwar ab sofort: Die Review-Codes für Avowed sind eingetroffen und der Testprozess kann beginnen.

Wann erscheint der Avowed-Test genau?

Ein großes Rollenspiel braucht viel Zeit, entsprechend hat uns Microsofts Spieleabteilung Xbox Game Studios die Zugänge bereits zwei Wochen im Voraus zur Verfügung gestellt. Der Test erscheint am Donnerstag, dem 13. Februar um 15:00 Uhr.

Die Sperrfrist für Videos, Texte und andere Eindrücke aus der Testversion sowie die Wertung fällt damit am selben Tag, an dem der Frühzugang für Vorbesteller von Avowed beginnt. Denn wer das Spiel jetzt schon kauft, kann bereits fünf Tage vor dem offiziellen Release am 18. Februar loslegen.

23:56 Fabiano sagt: Vergesst das schlechte Marketing, Avowed wird klasse!

Was ist außerdem auf GameStar.de geplant?

Natürlich liefern wir euch nicht nur die Wertung und unser Testurteil in Artikelform, damit ihr eine Kaufentscheidung treffen könnt. Wir wollen Avowed möglichst vollständig abbilden, daher rechnet schon mal mit einem Testvideo mit viel Gameplay. Obendrein werden im Podcast oder bei GameStar Talk über unsere Erlebnisse in der Welt von Avowed sprechen.

Denn es gibt viel zu erzählen: Das aus der Ego-Perspektive gespielte Rollenspiel, das den naheliegenden Skyrim-Vergleich trotz fehlender Open World nie ganz abschütteln konnte, fliegt unter dem Radar der meisten Spieler.

Passiert Xbox Game Studios hier der nächste Marketing-Fail wie beim nahezu ereignislosen Release von Senua's Saga: Hellblade 2, das zum Release ebenfalls kaum beworben wurde? Wie schlägt sich Avowed im direkten Vergleich mit dem Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come 2? Und hat Obsidian aus den Fehlern von The Outer Worlds gelernt?

All das plus Tipps, Guides, News und Technik-Checks findet ihr ab dem 13. Februar 2025 auf GameStar.de und auf unseren YouTube-Kanälen. Wenn ihr Fragen an unsere Tester Jesko und Peter habt, könnt ihr die natürlich wie immer hier in den Kommentaren stellen.