Axiom Verge ist das neueste Gratisspiel im Epic Games Store und hat deutlich gemacht, dass es sich nach Steam zurücksehnt: Ein Level führt unweigerlich zum Absturz, weil das Spiel die Datei »Steam.xnb« nicht finden kann. Das ist natürlich etwas gewitzelt. Durch die Hintergründe und die weiteren Umstände des Problems steckt allerdings auch einiges an Wahrheit darin.

Steam.xnb ist eine Sounddatei von Axiom Verge und hat nicht unmittelbar etwas mit Valves Vertriebsplattform zu tun. Die Gründe für ihr Fehlen hängen jedoch mit dem Spielern bekannten Steam zusammen. Auf Twitter erläuterte Thomas Happ, der Entwickler von Axiom Verge, was passiert ist.

Weil er der Meinung war, dass er keinerlei DLLs von Steam in die Epic-Version seines Spiels packen sollte, entfernte Happ einfach sämtliche Dateien aus dem Spiel, die »Steam« im Namen haben.

For anyone missing Steam.xnb from the Epic store, please go to AV in your library, click the gear icon, Verify, then Update.



I was thinking it being Epic and all, I shouldn't include valve's dlls and such, so I excluded all files with "Steam" in the name... oops.