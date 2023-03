Finales Update für das gescheiterte Babylon’s Fall hat die traurigsten Patch Notes aller Zeiten

Das war's für Babylon's Fall - dem Flop der Nier-Macher Platinum Games.

Babylon's Fall ist jetzt offiziell tot. Aber hat das Rollenspiel der Nier-Macher jemals gelebt? Ein letztes Update hat den Flop nun endgültig zu Grabe getragen. Die Patch Notes davon sind ein wahres Trauerspiel.

Gnadenlos gefloppt

Was ist Babylon's Fall noch gleich? Babylon's Fall ist beziehungsweise war das neueste Rollenspiel des Studios Platinum Games, das zuvor Spiele wie Bayonetta, Nier: Automata oder Vanquish verantwortete. Das RPG erschien ursprünglich am 3. März 2022 - aber schon zum Release interessierte sich niemand dafür.

Und das, obwohl die grundlegende Idee von Babylon’s Fall gar nicht mal so schlecht klang: Ein Action-Rollenspiel der Nier: Automata-Macher mit Hack&Slay-Kämpfen, umfangreicher Charakter-Entwicklung und Fantasy/Mittelalter-Setting? Die Realtität zeichnete jedoch ein ganz anderes Bild.

Einen konkreten Eindruck von Babylon's Fall bekommt ihr übrigens im folgenden Release-Trailer:

1:27 Babylon's Fall: Der Release-Trailer zum neuen Spiel der Nier-Automata-Macher ist da

Doch gerade einmal 700 Spieler probierten sich zum Launch an Babylon’s Fall, erste Nutzer-Wertungen oder gar Presse-Tests kamen erst sehr gemächlich zustande. Zu dem Zeitpunkt waren sich aber die meisten Spieler einig: Das 70 bis 110 Euro teure Rollenspiel kam mit ganz schön frechen Mikrotransaktionen daher. Viele kritisieren, dass sich Babylon’s Fall trotz Vollpreis wie ein Free2Play-Spiel anfühlen würde. Mehr zu dem katastrophalen Release erfahrt ihr hier.

In den darauffolgenden Monaten hatte sich die Situation kaum gebessert. Zwischenzeitlich war sogar nur ein einziger Spieler in Babylon’s Fall aktiv. Platinum hielt trotzdem an dem Rollenspiel fest und versprach sogar zusätzliche Updates. Später gaben die Entwickler jedoch bekannt, dass der Service für Babylon’s Fall eingestellt wird.

Am 28. Februar 2023 folgte dann das (bisher) letzte Update … doch das sollte Babylon’s Fall eigentlich nur den Stecker ziehen.

Nur ein Spieler online? Action-RPG der Nier-Macher floppt bei Steam gnadenlos von Sören Wetterau

Die traurigsten Patch Notes aller Zeiten

Am 28. Februar veröffentlichte Version 1.4.0 für Babylon’s Fall, die das Rollenspiel unzeremoniell einschläferte. Die offiziellen Patch Notes fallen dabei wie folgt aus:

End of service

Autsch.

Damit ist Babylon’s Fall nicht mehr spielbar, taucht nicht mehr in den Steam-Suchen auf und lässt sich dort auch nicht länger kaufen. Zumindest der Steam-Seite könnt ihr weiterhin einen Besuch abstatten. Den letzten Höhepunkt erreichte Babylon’s Fall übrigens kurz davor, am Montag davor spielten noch 31 Fans(?) gleichzeitig.

Was haltet ihr von dem Trauerspiel um Babylon’s Fall: Habt ihr euch an dem Rollenspiel von Platinum Games mal selbst probiert oder einen Bogen drumherum gemacht? Wie gefallen euch die anderen Spiele des Entwicklers wie zum Beispiel Bayonetta oder Nier? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!