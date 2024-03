Über 100.000 Steam-Käufer: Schon wieder macht ein deutscher Entwickler von sich reden

Freude: Backpack Battles feiert einen erfolgreichen Launch auf Steam. Dahinter steckt ein deutsches Studio.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr fährt ein kleines deutsches Studio aus Deutschland einen Achtungserfolg auf Steam ein: Nachdem sich Enshrouded von Keen Games inzwischen über zwei Millionen Mal verkauft hat, schickt sich jetzt Play With Furcifer an, das Kunststück wenn doch nicht zu wiederholen, so aber zumindest die Erwartungen weit zu übertreffen.

Backpack Battles ist am 8. März 2024 in den Early Access gestartet und wird aktuell von mehr als 24.000 Spielern gleichzeitig gespielt - Tendenz steigend. Inzwischen gibt's bereits über 1.200 User Reviews auf der Plattform, wovon satte 96 Prozent positiv ausfallen. Die Entwickler freuen sich derweil über 100.000 verkaufte Exemplare.

Aber was steckt hinter der Aufregung? Schaut am besten erstmal den Trailer und lest dann weiter:

0:48 In Backpack Battles ist der Rucksack die wichtigste Waffe eurer Helden

Das macht ihr in Backpack Battles

Das süß gezeichnete Fantasy-Spiel folgt dem Autobattler-Prinzip; der Spieler verwaltet möglichst clever die Gegenstände im Inventar seines männlichen oder weiblichen Helden, während die Figur automatisch gegen andere Spieler kämpft.

Durch das Nutzen von Zaubertränken, Nahrungsmitteln und Items im nach und nach vergrößerbaren Inventar heilt und bufft ihr eure Recken, während euer Gegner im PvP-Modus das Gleiche versucht. Eine Solo-Option gibt es nicht.

Dank abgefahrener Item-Kombinationen und vielen Crafting-Optionen können Spieler viel selbst ausprobieren und ganz eigene Siegesstrategien entwickeln, die dann in normalen oder Ranked-Matches zum Einsatz kommen.

Vier unterschiedliche Klassen und die Notwendigkeit, Waffen, Schilde oder Zauberstäbe clever nebeneinander im Inventar zu platzieren, damit sie Bonuseffekte auslösen, bringen taktische Würze ins Spiel.

Darum kommt es bei Spielern so gut an

Neben dem fairen Preis von 13 Euro für die Early-Access-Version (aktuell mit zehn Prozent Launch-Rabatt) stößt auch die Entscheidung, gleichzeitig eine umfangreiche Demo zum Download anzubieten, auf viel Liebe aus der Community.

In den Steam-Reviews schreibt User _bockwurstbernd_ nach 4,5 Stunden Spielzeit: »Ich spiele es, seit die Demoversion herauskam. Nachdem ich das Veröffentlichungsdatum kannte, war ich sehr aufgeregt und konnte es kaum erwarten, all die neuen Dinge zu sehen, von denen ich überwältigt bin. Fantastische neue Klassen, interessante neue Unterklassen und Mechaniken fügen dem ohnehin schon wahnsinnig guten Spiel eine Menge Spaß hinzu. Auch wenn im Moment alles noch ein wenig ausbalanciert werden muss, macht es super viel Spaß und ist ein Pflichtkauf für 2024.«

Zwischen Gefechten kauft ihr im Laden um die Ecke neue Gegenstände. Das Inventar links lässt sich mit zunehmender Erfahrung immer weiter ausbauen.

Und Michelle ergänzt: »Die Demo hat Spaß gemacht, also wollte ich die Veröffentlichung unterstützen. Backback Battles ist ein trügerisch tiefgründiger Autobattler, bei dem ihr nur durch eure eigene Kreativität, etwas RNG und die Menge, die ihr in euren immer größer werdenden Rucksack packen könnt, begrenzt seid.«

Backpack Battles ist ein Erfolg: Am Wochenende nach dem Release sind bereits mehr als 24.000 Spieler gleichzeitig auf Steam aktiv.

Bei krom008 merkt man, warum er Backpack Battles schon mehr als 13 Stunden gespielt hat: »Das Game ist der Hammer! Es gibt so viele unterschiedliche Strategien zum ausprobieren, ich komme kaum davon los!«

Negative Rezensionen muss man derweil aktuell mit der Lupe suchen, einige User beschweren sich über zu viele Zufallsmechaniken (RNG), außerdem leidet das Spiel auf manchen Systemen wohl noch unter Abstürzen und Balancing-Problemen. Die Entwicklung im Early Access soll zwischen drei und sechs Monaten dauern.