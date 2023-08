»Larian hat ein Meisterwerk erschaffen!« - Baldur's Gate 3 startet sensationell auf Steam, 96 Prozent positive Reviews

Baldur's Gate 3 verdrängt selbst Dota und Apex vom Thron.

Wer hätte gedacht, das mal ein CRPG über Nacht Platzhirsche wie Dota 2 und PUBG vom Steam-Thron stößt? Einen Tag nach Release ist Baldur's Gate 3 das zweitmeistgespielte Steam-Spiel überhaupt, nur noch übertrumpft von Counter-Strike. Ein klassisches Rollenspiel mit komplexen Quests, komplexen Mechaniken, komplexen Figuren erreicht sensationelle Zahlen von fast 500.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern.

Und der Erfolg kommt nicht von irgendwoher. Die Steam Reviews überschlagen sich, von über 18.000 kürzlich veröffentlichten Rezensionen fallen 96 Prozent positiv aus. Die Leute loben die Story, die Spielwelt, den Koop und generell die unzähligen Möglichkeiten, die auch uns im bisherigen GameStar-Test zu Baldur's Gate 3 aus den Socken hauen. Aber vor allem freuen sich die Leute, dass hier endlich mal wieder ein Meisterwerk ohne Stolperfallen und modernen Schnickschnack den ganz Großen den Kampf ansagt:

Selbst wenn du es nicht spielst, kauf es einfach. Wann hatten wir das letzte Mal ein Spiel mit vollem Umfang ohne Battle Pass, ohne Ingame-Shop, ohne Mikrotransaktionen, ohne Skins und diesen ganzen Mist? achja... Ich weiß wann: am 3. August 2023 und es heißt Baldur's Gate 3. Steam-Review von Defi

Andere Entwickler beklagen sich, dass dieses Spiel die Messlatte zu hoch setzt - und sie haben Recht. Larian lässt gerade die komplette AAA-Branche alt aussehen. Larian hat ein Meisterwerk erschaffen und selbst in 10 Jahren wird es noch als eines der größten Rollenspiele aller Zeiten gelten. Das dürft ihr nicht passen. Steam-Review von trogman44

Ich hab die Test-Version von Baldur's Gate 3 wie auf PS5 gespielt und es war super!

60 Euro für ein Nicht-Service-Spiel ohne Mikrotransaktionen, Battle Pass, Subscription im Jahr unseres Herrn 2023. Absolut wild. Steam-Review MTZ

Die Spielerzahlen werden natürlich nach dem Launch wieder absinken - das ist normal -, aber zumindest am Release-Tag ließ Baldur's Gate 3 die Leitungen so sehr glühen, dass ganz Steam Kapazitätsprobleme kam, was auch Larian-Chef Swen Vincke auf Twitter mit einem Augenzwinkern kommentiert:

Andere User witzeln, dass sich Baldur's Gate 3 überhaupt nicht fair refunden lässt, weil alleine der Charaktereditor die zwei Stunden Spielzeit sprengt, ab der sich ein Steam-Spiel nicht mehr zurückgeben lässt.

Es scheint aber nicht nur die Sonne: Im Netz finden sich auch viele Klagen über einen Bug, der in der aktuellen Version manuelles Speichern unmöglich macht. Hier arbeiten Larian und die Community bereits an einer Lösung, wir tippen euch die Erkenntnisse gerade parallel zu dieser Meldung zusammen und verlinken sie natürlich zeitnah.

Baldur's Gate 3 beschäftigt auch uns als Redaktion. Tester Sascha schlägt sich gerade die Nächte um die Ohren, um unseren GameStar-Test peu à peu wachsen zu lassen, der Rest des Teams hockt an spannenden Guides, um euch den Einstieg so geschmeidig wie möglich zu gestalten. Falls ihr also heute arbeiten müsst und euch die Zeit bis zum Zocken verkürzen wollt: Schaut häufiger bei uns vorbei, wir halten euch auf dem Laufenden.