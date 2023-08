Baldur's Gate 3: Wer ist der beste Begleiter? Ihr entscheidet!

Ist es nicht einfach wunderbar, wenn sich auf seine Freunde verlassen kann, wenn man in Schwierigkeiten steckt? Vor allem, wenn diese Schwierigkeiten unter anderem aus einem Mindflayer-Parasiten im eigenen Gehirn bestehen?

In Baldur’s Gate 3 begegnet ihr im Verlauf des Spiels 10 Charakteren, die sich euch auf eurer Reise anschließen können. Es sind alles äußerst illustre Gestalten, die sehr starke Meinungen darüber haben, wie genau euer gemeinsames Abenteuer verlaufen sollte.

Welcher von den Charakteren gefällt euch am meisten?

Ein Tiefling, ein Elf und ein Mensch kommen in eine Bar …

Baldur’s Gate 3 bietet euch bei der Gestaltung und Handhabung eurer Begleiter genauso viel Freiheit wie in so ziemlich allen anderen Bereichen des Spiels. Es ist euch überlassen, ob ihr sie überhaupt dabei haben wollt, lieber meidet oder sogar tötet. Zur Auswahl stehen euch:

Der Schurke Astarion

Die Klerikerin Schattenherz

Die Kämpferin Lae’zel

Der Magier Gale

Der Hexenmeister Wyll

Die Barbarin Karlach

Der Waldläufer Minsk

Die Druidin/Kämpferin Jaheira

Die Paladine Minthara

Der Druide Halsin

14:52 Wir greifen mit unserer Armee in Baldur's Gate 3 den Druidenhain an

Sobald die Charaktere aber zum festen Bestandteil eurer Gruppe geworden sind, könnt ihr ihre Spezialisierungen, Fähigkeiten und Ausrüstung bis hin zur Unterwäsche anpassen.

Wenn ein Charakter (oder gar mehrere) es euch besonders angetan haben, könnt ihr versuchen, mit ihm oder ihr eine Beziehung einzugehen. Dann knistert es bei privaten Gesprächen im Camp so richtig und es kommt auch zu gerne heißen Ü18-Szenen.

Kurz um: Mit den Begleitern kann man in Baldur’s Gate 3 jede Menge Spaß haben. Wir sind daher neugierig und wollen wissen, wer euer persönlicher Favorit ist. Wer aus der chaotischen Truppe ist euch am meisten ans Herz gewachsen? Streiten sich mehrere Charaktere um den Titel oder habt ihr eine klare Nummer 1? Verratet es uns in den Kommentaren!