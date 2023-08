Baldur's Gate 3: Mit diesem Tool könnt ihr jetzt schon in Ruhe euren Charakter planen

Die Qual der Wahl: Der Charakter-Editor von Baldur's Gate 3 ist äußerst umfangreich.

Die Erstellung eines Charakters in Baldur's Gate 3 dürfte einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Schließlich trefft ihr schon hier einige der folgenschwersten Entscheidungen, die euer Abenteuer in den darauffolgenden 200 Spielstunden maßgeblich prägen werden.

Warum also bis zum Release warten? Dank eines Online-Tools könnt ihr eurem Wunschrecken schon jetzt Leben einhauchen und euch außerdem die Wartezeit etwas versüßen. Wir erklären euch, wie es funktioniert.

Viele Möglichkeiten, viele Infos

Den Start eures Abenteuers markiert ein Besuch der Website BG3Builder.net. Dort erwartet euch keine ellenlange Erklärung, stattdessen geht es sofort los. Zunächst steht die Wahl eures Volkes an, danach führt euch das Tool Schritt für Schritt durch den gesamten Schaffensprozess.

Ihr lernt sogar bereits jede Menge für das eigentliche Spiel: Denn das Online-Tool liefert euch zu jeder Entscheidung einen Haufen Infos. Wenn ihr also nicht sicher seid, welches Volk oder was für eine Klasse ihr wählen sollt, könnt ihr im rechten Bereich der Website alle Auswirkungen und Hintergrunddetails der Lore nachlesen.

Am Ende bekommt ihr euren Charakter-Build in einer übersichtlichen Zusammenfassung präsentiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ergebnis auch via Link teilen. Per Knopfdruck lassen sich auch alle getätigten Eingaben zurücksetzen, damit ihr von vorne beginnen könnt.

Auch an Multiclassing wurde gedacht. Das ist ein besonderes Feature des D&D-Regelwerks. Beim Levelaufstieg habt ihr die Möglichkeit, euch für die Boni einer anderen Klasse zu entscheiden. Auch für diesen Fall könnt ihr mit dem Online-Editor vorausplanen.

Beim Vorausplanen helfen euch auch unsere Tipps und Übersichten zu Baldur's Gate 3:

Habt ihr bereits fleißig mit dem Online-Charaktereditor herumexperimentiert? Welche Klasse mit welchen Attributen und Fähigkeiten ist es am Ende geworden? Oder seid ihr jetzt womöglich noch unentschlossener als zuvor, wie euer Charakter aussehen soll? Wir sind gespannt, also schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!