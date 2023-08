Baldur's Gate 3: Mit den besten 6 Trailern kommt ihr perfekt in Stimmung

Bald hat das Warten ein Ende, keine Sorge! Bis zum Release des Rollenspiels könnt ihr hier ein paar Filmchen schauen.

Viele Rollenspiel-Fans starren derzeit vermutlich minütlich auf ihren Kalender und sind jedes Mal aufs Neue bestürzt darüber, dass noch immer nicht Donnerstag, der 3. August 2023 ist. Was an dem Tag passiert, fragt ihr euch? Okay, ihr seid hier definitiv im falschen Artikel gelandet, hier geht's lang, bitte!

So, jetzt sind die Fans von Baldur's Gate 3 unter sich. Wie geht es euch? Könnt ihr die Ungeduld noch im Zaum halten? Das Warten muss anstrengend sein, wir wollen euch helfen. Deshalb haben wir im Videoarchiv gekramt und die fünf besten Trailer zum Rollenspiel für euch herausgesucht.

Nach diesen Filmchen seid ihr in der perfekten Stimmung für Baldur's Gate 3, vertraut uns!

Die Trailer-Zeitreise im Überblick:

Wie alles begann: Die Ankündigung von Baldur's Gate 3

1:34 Baldur's Gate 3 zeigt euch die düstere Seite der Schwertküste

Die Larian Studios entwickeln Baldur's Gate 3, und das Rollenspiel erscheint vorerst nur für PC und Google Stadia. Dieser Satz in unserer damaligen News zur Ankündigung verdeutlicht, wie lange Fans nun schon warten müssen.

Denn wie wir wissen, erscheint Baldur's Gate 3 auch für die PS5, eine spätere Xbox-Version ist ebenfalls nicht vom Tisch. Ach ja, und Google Stadia hat sich inzwischen zu Google+, Google Glass, Google Wave und Co. aufs Abstellgleis dazugesellt.

Der Ankündigungstrailer von Baldur's Gate 3 gewinnt sofort die Herzen vieler Fans für sich und verdient es auch heute noch angeschaut zu werden.

Ein neues Lebenszeichen: Das Intro wird enthüllt

5:23 Das bombastische Intro lässt die Drachen von der Leine

Nach der Ankündigung müssen sich Fans bereits erstmals in Geduld üben. Erst ein Dreivierteljahr später gibt es ein neues Lebenszeichen von Baldur's Gate 3 - aber was für eines! Das imposante Cinematic-Intro versprüht Rollenspiel-Flair pur und holt vor allem Fans von Drachen ab.

Danach müssen Fans nicht einmal besonders lange warten, bis es erneut gute Nachrichten gibt…

Endlich selbst spielen: Der Early Access startet!

1:21 Baldur's Gate 3 bereitet Fans auf den Early Access vor

Denn schon wenige Monate später, im Sommer 2020, verkündet das Team von Larian, dass Baldur's Gate 3 in den Early Access startet. Wer das Studio bereits finanziell unterstützt, darf also bereits reinspielen, Feedback geben und die Entwicklung des Rollenspiels somit aus nächster Nähe mitverfolgen.

Ein Erfolg für Larian: Das große Interesse am Early Access und der dadurch konstante Geldstrom erlaubt es dem Entwicklerteam, seine ambitionierte Vision weiter zu verfolgen. Das sorgt laut Peter nun für einen neuen Genre-Standard für Rollenspiele.

Bald geschafft? Das Releasedatum wird verraten

1:44 Baldur's Gate 3 enthüllt das genaue Release-Datum im Trailer

Der Early Access nimmt gefühlt kein Ende und Baldur's Gate 3 wächst und wächst. Anfang 2023 geschieht dann, worauf Fans lange gewartet haben: Der finale Releasetermin wird enthüllt!

Von da an wird das Warten aber vermutlich nicht leichter, ganz im Gegenteil. Wer weiß, bis zu welchem Datum ausgeharrt werden muss, blickt umso häufiger auf den Kalender. Aber hey, immerhin hat man nun einen neuen Trailer, der wieder und wieder angeschaut werden kann!

Für große und kleine Rollenspieler: Ein animierter Kurzfilm begeistert die Fans

2:09 Baldur's Gate 3 beweist mit seinem animierten Kurzfilm Humor

Baldur's Gate 3 ist nicht nur düster, dreckig und äh drakonisch? Das passt nicht, aber wisst ihr, was auch nicht so recht passt: BG3 als Cartoon! Dennoch setzt Larian einen solchen in die Welt gesetzt, um auch das junge Publikum bereits auf das Rollenspiel aufmerksam zu machen - gewiefte Taktik, Hut ab!

Spaß beiseite: Der animierte Kurzfilm The Greatest Foe geht zwar nur zwei Minuten, aber in denen passiert so allerhand. Schaut ihn euch ruhig mal an, wenn noch nicht geschehen.

Nur noch wenige Tage! Der finale Teaser ist Gänsehaut pur

1:11 Baldur's Gate 3: Das epische Abenteuer entfaltet sich im Release-Teaser

Und damit biegen wir auf die Zielgerade ein. Es ist Anfang Juli 2023. Der Release von Baldur's Gate 3 liegt nur noch wenige Wochen in der Zukunft und Larian veröffentlicht einen weiteren Teaser, der das bald startende epische Abenteuer in Szene setzt.

Ein leckerer Appetithappen, aber mehr auch nicht. Fans wollen endlich loslegen. Am 3. August ist die Reise beendet und Baldur's Gate 3 öffnet seine Pforten für lange Rollenspiel-Nächte.

Welcher Trailer war euer Favorit? Gibt es ein Filmchen, das es euch einfach ganz besonders angetan hat, und warum genau? Wie vertreibt ihr euch die Wartezeit bis Baldur's Gate 3 endlich erscheint? Habt ihr schon Klassen- und Völkerwahl getroffen, euch mit Softgetränken und Knabberkram eingedeckt? Schreibt uns eure Meinungen und Gedanken gerne in die Kommentare!