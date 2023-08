Bekommt Baldur's Gate 3 einen DLC? Ausgerechnet das D&D-Regelwerk steht im Weg

Larian steht bei DLCs vor einem uralten D&D-Problem, der Levelbereich jenseits der 12. Stufe

Es gibt Beschwerden, die sind quasi ausgeschlossen oder wären derart absurd, dass sie wohl niemand bei klarem Verstand auch nur im entferntesten Ernst nehmen würden. Baldur's Gate 3 ist zu klein , wäre so eine. Dennoch drängen sich im heutigen Zeitalter der Videospiele natürlich bereits kurz nach Release Fragen nach DLCs oder größeren Erweiterungen auf.

In einem Interview mit Larian Gründer Swen Vincke haben unsere Kollegen von PCGamer erfahren, wie es darum steht. Larian bezieht klar Stellung und hat schlechte Nachrichten, denn das D&D-Regelwerk stellt sie vor große Herausforderungen.

Bekommt BG3 einen DLC?

Die kurze Antwort: Wahrscheinlich nein und wenn dann eher ein Addon, also Neues innerhalb des bestehenden Levelbereiches von 1 bis 12.

Aber warum? Das Regelwerk von Dungeon und Dragons ist schuld:

Um ehrlich zu sein, haben wir noch nicht mit der Arbeit für Erweiterungen begonnen. Level 12 bis 20 Abenteuer erfordern eine gänzlich andere Herangehensweise - vor allem, wenn es um die zu überkommenden Feinde geht. Das hinzubekommen, erfordert eine Menge Entwicklungsarbeit. Das würde den Rahmen eines üblichen DLCs sprengen.

Zudem stellt aus Vinckes Sicht die Länge des Grundspiels ein Gegenargument dar. Denn um Content nach der Hauptkampagne zu beginnen, bräuchten die meisten Spieler sehr lange. Auch deshalb könne er sich aktuell eher neuen Content in Form von Mass Effect 3’s Citadel DLC vorstellen. Dieser fügt dem SciFi-Spiel sehr spezifisch zugeschnittene Inhalte in Form von Dialogen und Charaktermomenten hinzu.

Was ist das Problem von D&D in hohen Levelstufen?

Die Aufgabe, vor der Larian hier stünde - falls sie sich doch für einen High-Level-DLC entscheiden - ist so alt wie D&D an sich.

Die Helden werden bereits im niedrigen zweistelligen Levelbereich enorm stark. Nahkämpfer halten ungemein viel aus, Dex-Affine werden kaum noch getroffen und über die Zauber mit teils gravierenden Auswirkungen von Magieanwendern jeglicher Gattung brauchen wir gar nicht zu sprechen. Und spätestens ab 15 oder 16 braucht es quasi Götter oder Dämonen, um einer Vierergruppe noch gefährlich zu werden.

Diese spielerisch abzubildenden, mitunter grotesken Dimensionen sowie erzählerisch einzurahmenden Geschichten mit Tragweiten fernab allen Irdischens sind es wahrscheinlich, die Larian wohl zu Recht fürchtet.

Wer sich für weit mehr Details interessiert, schaut zum Beispiel einmal bei den Dungeon Dudes auf Youtube (Video oben) vorbei. Die erzählen ausführlich, was die Probleme sind und wie damit umgegangen werden kann. Larian müsste aus der Fantasie am Tisch dennoch sichtbare digitale Sagen epischen Ausmaßes formen. Kurzum: Großer Entwicklungsaufwand.

Was meint ihr D&D Veteranen? Sind High-Level-Kampagnen wirklich ein Problem und müssen wohlbedacht geplant sein? Oder könntet ihr euch simple und dennoch sinnig-spaßige Wege vorstellen, wie die Charaktere in Baldur's Gate 3 auch jenseits der 12. Stufe tolle Abenteuer erleben könnten? Aber braucht ihr überhaupt Erweiterungen irgendeiner Art oder sagt ihr: Macht gleich den vierten Teil? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!