»Warum klingt das so wahr?« - Fan-Theorie zu Halsin in Baldur's Gate 3 stellt die Community auf den Kopf

Der gutaussehende Waldelf Halsin ist einer der beliebtesten Begleiter in Baldur's Gate 3. Doch ein Spieler vermutet nun, dass da etwas faul ist.

Baldur’s Gate 3 ist ein Sammelsurium interessanter und mysteriöser Personen. Eine davon ist der Waldelf und Druide Halsin, der gerade das Internet in Aufruhr versetzt. Ein Reddit-Nutzer hat eine erschreckend schlüssige Theorie über ihn aufgestellt, die alles, was ihr über den Charakter zu wissen geglaubt habt, auf den Kopf stellt.

Spoiler-Warnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zur Geschichte von Baldur’s Gate 3 und insbesondere zu Halsin. Wenn ihr das Spiel also noch nicht beendet habt, solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr weiterlesen wollt.

Ist Halsin etwa nicht, wofür er sich ausgibt?

Via Reddit hat der Nutzer GameConsideration eine auf den ersten Blick gewagte Vermutung aufgestellt: Der Druide Halsin gibt sich nur als Waldelf aus und ist in Wahrheit ein Bär. Ihr habt richtig gehört! Doch seine Argumente dafür sind erschreckend schlüssig:

Halsin ist für einen Waldelf ungewöhnlich stattlich.

Über sein Privatleben und insbesondere seine Familie ist fast nichts bekannt.

Er war sehr eng mit einem Naturgeist verbunden, der sich in eine menschliche Form verwandeln kann.

Er verwandelt sich in einen Bären, wenn er aufgrund eines anstehenden Liebesaktes aufgeregt ist. Polymorphie, also die Fähigkeit, sich zu verwandeln, erfordert Konzentration, die bei Aufregung bekanntlich verloren geht.

Wenn ihr wissen wollt, ob es sich lohnt, Baldur's Gate 3 mehrmals durchzuspielen, empfehlen wir euch diesen Video-Podcast:

41:43 Baldur's Gate 3 sechsmal gespielt: Wie anders ist es wirklich?

Die Beweisaufnahme geht weiter: Der Reddit-Nutzer OblongShrimp hat sogar noch zwei weitere Indizien in petto: Halsin mag gerne Honig und er verwandelt sich auch in einen Bären, wenn er zu viel Alkohol getrunken hat. Verdächtig! Nun stellt ihr euch vermutlich die gleiche Frage wie der Reddit-Nutzer Glamindierockandroll :

Warum klingt das so… wahr?

Es ist zwar allgemeinhin bekannt, dass sich Druiden in allerlei Tiere verwandeln können. Doch es ist schon sehr verdächtig, dass sich Halsin anscheinend immer ausgerechnet in einen Bären verwandelt, wenn seine Konzentration nachlässt. Und die anderen Indizien tun ihr Übriges.

Auch wenn den Entwicklern eine solche Hintergrundgeschichte in jedem Fall zuzutrauen ist, wurde die Theorie über den verwandelten Bären bisher nicht offiziell bestätigt.

Weitere interessante Beiträge zu Baldur's Gate 3 und Co. findet ihr hier:

Was haltet ihr von der Annahme, dass Halsin in Wirklichkeit gar kein Waldelf ist, sondern sich nur als einer ausgibt? Glaubt ihr, es gibt noch andere Charaktere, die in Wahrheit ein falsches Spiel spielen könnten? Als was würdet ihr euch ausgeben, wenn ihr die Fähigkeit dazu hättet? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!