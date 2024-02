Für Baldur's Gate 3 gibt's über 5.000 Mods, aber Larian will die Schleusen erst noch richtig öffnen

Baldur's Gate 3 soll euch bald noch einfacher Mods nutzen lassen.

Spätestens nach ein paar Durchgängen der Kampagne von Baldur's Gate 3 dürften sich viele Hardcore-Fans nach Mods umschauen, um das bekannte Spielprinzip durch neue Inhalte aufzupeppen und wieder interessanter zu machen.

Über 5.000 Mods gibt es alleine schon auf der Plattform Nexusmods. Damit ihr beim Durchsuchen dieses riesigen Haufens nicht verschütt geht, haben wir euch bereits die besten Mods herausgesucht.

In Zukunft wird das ganze Prozedere wohl ohnehin deutlich einfacher. Denn Larian hat nun bestätigt, dass offizieller Mod-Support für Baldur's Gate 3 kommt - auch für Konsolen.

Release wohl noch ein paar Monate entfernt

Die offizielle Bestätigung wurde im Hintergrundrauschen zum jüngst veröffentlichten Hotfix #19 getroffen. Michael Douse, Director of Publishing bei Larian, stellt einen robusten, cross-plattform-tauglichen Mod-Support in Aussicht. Zum Release sagt er nur später in diesem Jahr .

Genaue Infos zum Wie sind noch nicht bekannt. Laut Douse habe man ein System, das aber noch getestet und an dem weiter gearbeitet werden müsse.

Viele BG3-Modder dürften sich vor allem wünschen, dass offfizielle Patches und Hotfixes durch die Änderungen an der Code-Basis des Spiels nicht mehr ständig die Mods unbrauchbar machen würden. Erst kürzlich hat Hotfix #18 den für viele Mods benötigten Unterbau Baldur's Gate 3 Script Extender an der Arbeit gehindert.

Auf dem offiziellen Discord von Baldur's Gate 3 hat der Senior Community Strategist WombatMedic bereits verlautbaren lassen, dass der offizielle Mod-Support mit dem nächsten großen Patch kommen soll, der aber noch einige Monate entfernt sei.

Eine Sache dürfte gewiss sein: Sobald Baldur's Gate 3 offiziell Mods unterstützt und diesen eine Plattform bietet, wird es nicht mehr lange bei den eingangs erwähnten 5.000 Exemplaren bleiben - vielmehr dürfte sich diese Anzahl binnen kürzester Zeit vervielfachen.

Freut ihr euch auf den offiziellen Mod-Support? Habt ihr bereits fleißig an eurer Installation von Baldur's Gate 3 herumgeschraubt und wenn ja, welche Mods könnt ihr aus eigener Erfahrung empfehlen? Teilt eure Favoriten gerne mit dem Rest der Community!