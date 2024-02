Fallout: London schnappt sich jetzt einen absoluten Fan-Liebling aus Baldur's Gate 3

Wie sich Astarion wohl in einer postapokalyptischen Umgebung schlagen würde?

Nur noch ein paar Mal schlafen, dann können Fallout-Fans endlich wieder strahlen - also vor Freude. Denn nach langer Wartezeit erscheint die riesige Fan-Mod Fallout: London am 23. April 2024, also in ziemlich genau zwei Monaten.

Aber selbst so kurz vor Release gibt es noch Neuigkeiten und Ankündigungen seitens des Entwicklerteams, die für die Zeit nach Fallout: London bereits ihr ganz eigenes Spiel planen. Denn im finalen Fortschrittsvideo des Jahres 2024 enthüllen sie einen weiteren Sprecher, den vor allem Fans von Baldur's Gate 3 nur zu gut kennen dürften.

Astarion, bist du es?

Die Rede ist von Neil Newbon, der in Larians Rollenspiel-Epos dem Hochelfen Astarion seine Stimme geliehen hat. Die offizielle Ankündigung findet ihr im angesprochenen Video ab Minute 06:20:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Bislang ist aber nicht bekannt, welche Rolle Neil Newbon in Fallout: London bekleidet. Derzeit existiert lediglich ein Bild von seinem verkörperten NPC, das wir euch aus dem Video geclippt haben - hier, seht selbst, ziemlich nichtssagend, findet ihr nicht auch?

Den bedrohlichen Blick um in der Postapokalypse nicht dumm von der Seite angequatscht zu werden, hat Astarion 2.0 schon mal gut drauf.

Müssten wir spekulieren, würden wir uns angesichts seines düsteren Gesichtsausdruck in der rechten Bildhälfte zu der Vermutung hinreißen lassen, dass Newbon einen eher zwielichtigen Charakter spielt. Am Ende könnte der NPC aber auch das genaue Gegenteil sein, deshalb: abwarten und eine Tasse Earl Grey trinken!

Auf X (ehemals Twitter) bekundete Neil Newbon auch bereits seine Freude, an Fallout: London mitwirken zu dürfen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Newbon ist inzwischen ein echter Synchron-Veteran in Videospielen. In seiner Vita finden sich Titel wie Detroit: Become Human (Elijah Kamski/Gavin Reed), Resident Evil Village (Karl Heisenberg), Xenoblade Chronicles 3 (Xeon) und Deliver Us Mars (Isaac). Aber sein Auftritt als Astarion in BG3 überstrahlt natürlich alles.

Falls ihr bis zum Release im April nochmal alle Infos zu Fallout: London wie ein Ghul aufsaugen möchtet, geben wir euch die ideale Starthilfe mit den oben verlinkten Artikeln. Darin erfahrt ihr unter anderem, warum unser Fallout-Experte Tillmann so begeistert von der Mod ist und was das Team als Nächstes plant. Außerdem gibt's noch ein Video mit allerlei Gameplay zu begutachten.